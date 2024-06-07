Путин: долг США мировой экономике превысил $54 трлн

3 мая «Ведомости» сообщали, что госдолг США составляет более $34,7 трлн. Объем государственного долга по отношению к ВВП США составляет 122,24%. По данным американского минфина, за первые три месяца 2024 финансового года (начинается с 1 октября) расходы на обслуживание госдолга США составили $215,6 млрд, увеличившись на $71,26 млрд, или 49,37%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого фингода. На проценты по госдолгу приходится 13,32% от всех расходов американского госбюджета (в России за 2023 г. – 5%). По итогам прошлого фингода эта доля составляла 10,74%.