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Путин: долг США мировой экономике превысил $54 трлн

Ведомости

США должны мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция пленарной сессии с главой государства ведется на сайте форума.

Российский лидер уточнил, что речь о $12,6 трлн физических лиц, которые держат их на своих банковских счетах «или просто в карманах под матрацем вне границ США», а также $10 трлн, взятых американскими компаниями. По словам Путина, эти деньги ничем не обеспечены, кроме «доверия к американской экономике».

«Оставшееся – это то, что граждане других стран вложили в американские компании», – сказал Путин.

Президент добавил, что фундаментальные основания экономики США сейчас «потрескивают», в числе проблем он назвал госдолг и инфляцию. Доля США в структуре мировой экономики сокращается – по мнению Путина, это шаг на пути к многополярности мировой финансовой системы.

3 мая «Ведомости» сообщали, что госдолг США составляет более $34,7 трлн. Объем государственного долга по отношению к ВВП США составляет 122,24%. По данным американского минфина, за первые три месяца 2024 финансового года (начинается с 1 октября) расходы на обслуживание госдолга США составили $215,6 млрд, увеличившись на $71,26 млрд, или 49,37%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого фингода. На проценты по госдолгу приходится 13,32% от всех расходов американского госбюджета (в России за 2023 г. – 5%). По итогам прошлого фингода эта доля составляла 10,74%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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