Путин: долг США мировой экономике превысил $54 трлн
Российский лидер уточнил, что речь о $12,6 трлн физических лиц, которые держат их на своих банковских счетах «или просто в карманах под матрацем вне границ США», а также $10 трлн, взятых американскими компаниями. По словам Путина, эти деньги ничем не обеспечены, кроме «доверия к американской экономике».
«Оставшееся – это то, что граждане других стран вложили в американские компании», – сказал Путин.
Президент добавил, что фундаментальные основания экономики США сейчас «потрескивают», в числе проблем он назвал госдолг и инфляцию. Доля США в структуре мировой экономики сокращается – по мнению Путина, это шаг на пути к многополярности мировой финансовой системы.
3 мая «Ведомости» сообщали, что госдолг США составляет более $34,7 трлн. Объем государственного долга по отношению к ВВП США составляет 122,24%. По данным американского минфина, за первые три месяца 2024 финансового года (начинается с 1 октября) расходы на обслуживание госдолга США составили $215,6 млрд, увеличившись на $71,26 млрд, или 49,37%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого фингода. На проценты по госдолгу приходится 13,32% от всех расходов американского госбюджета (в России за 2023 г. – 5%). По итогам прошлого фингода эта доля составляла 10,74%.