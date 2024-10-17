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Минфин настаивает на продаже ненужных государству активов

Ведомости

Минфин выступает за продажу «лишних» активов, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью «Коммерсанту». Речь, в основном, идет об имуществе – коммерческих объектах в виде зданий или предприятий.

«Мы придерживаемся позиции, что государству ничего лишнего не нужно – и в первую очередь это относится к имуществу, которое возвращено в казну на основании судебных решений. Как правило, это коммерческие объекты в виде зданий или предприятий. Мы стараемся продать их как можно скорее», – сказал он.

Замглавы ведомства сообщил, что в прогнозный план приватизации включено 184 хозяйственных общества, из них 102 с целевой функцией «продажа» и 82 вертикально интегрированных структуры. Сейчас по 54 проводятся приватизационные мероприятия. В этом году продано 27 хозяйственных обществ, еще 21 – в 2023 г., добавил Моисеев.

В марте министр финансов Антон Силуанов объявил, что власти ждут более 100 млрд руб. от продажи госактивов. Это примерно в 100 раз больше, чем запланировано в законе о бюджете на 2024 г.

Источник, близкий к правительству и знакомый с планами Минфина, тогда говорил «Ведомостям», что в первую очередь власти собираются продать активы, которые были получены в собственность государства в 2023 г. Собеседник подчеркнул, что речь о продаже долей государства в крупнейших госкомпаниях не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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