Минфин настаивает на продаже ненужных государству активов

«Мы придерживаемся позиции, что государству ничего лишнего не нужно – и в первую очередь это относится к имуществу, которое возвращено в казну на основании судебных решений. Как правило, это коммерческие объекты в виде зданий или предприятий. Мы стараемся продать их как можно скорее», – сказал он.