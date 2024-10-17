Минфин настаивает на продаже ненужных государству активов
Минфин выступает за продажу «лишних» активов, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью «Коммерсанту». Речь, в основном, идет об имуществе – коммерческих объектах в виде зданий или предприятий.
«Мы придерживаемся позиции, что государству ничего лишнего не нужно – и в первую очередь это относится к имуществу, которое возвращено в казну на основании судебных решений. Как правило, это коммерческие объекты в виде зданий или предприятий. Мы стараемся продать их как можно скорее», – сказал он.
Замглавы ведомства сообщил, что в прогнозный план приватизации включено 184 хозяйственных общества, из них 102 с целевой функцией «продажа» и 82 вертикально интегрированных структуры. Сейчас по 54 проводятся приватизационные мероприятия. В этом году продано 27 хозяйственных обществ, еще 21 – в 2023 г., добавил Моисеев.
В марте министр финансов Антон Силуанов объявил, что власти ждут более 100 млрд руб. от продажи госактивов. Это примерно в 100 раз больше, чем запланировано в законе о бюджете на 2024 г.
Источник, близкий к правительству и знакомый с планами Минфина, тогда говорил «Ведомостям», что в первую очередь власти собираются продать активы, которые были получены в собственность государства в 2023 г. Собеседник подчеркнул, что речь о продаже долей государства в крупнейших госкомпаниях не идет.