Кабмин одобрил увеличение ставки акциза на сахаросодержащие напитки до 10 рублей

Акциз на сладкие напитки в размере 7 руб. за 1 литр был введен с 1 июля 2023 г. Сахаросодержащими напитками являются безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ. Акциз распространяется только на продукцию, которая упакована в потребительскую тару.