Кабмин одобрил увеличение ставки акциза на сахаросодержащие напитки до 10 рублей
Кабинет министров одобрил законопроект об увеличении ставки акциза на сахаросодержащие напитки с 7 до 10 руб. на литр, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.
Акциз не будет распространяться на соки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и напитки на растительной основе.
Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Акциз на сладкие напитки в размере 7 руб. за 1 литр был введен с 1 июля 2023 г. Сахаросодержащими напитками являются безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ. Акциз распространяется только на продукцию, которая упакована в потребительскую тару.
8 октября в Совете Федерации (СФ) прошли публичные обсуждения проекта федерального бюджета на следующие три года. Планируется, что дополнительные доходы бюджета обеспечит в том числе корректировка акцизов на табак и сахаросодержащие напитки.