«Интерфакс»: Минюст предложил увеличить штрафы в 36 составах экономпреступлений
Минюст России разработал законопроект, которым предлагается повысить размер штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.
Собеседник издания уточнил, что проект уже согласован с Минэкономразвития. В документе идет речь о составах, в которых ранее увеличили пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба. Это позволило декриминализировать несколько преступлений в экономической сфере и перевести их в разряд административных правонарушений.
В частности, документом предлагается поднять штраф по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) по ч. 1 с от 100 000 до 300 000 руб. до от 500 000 до 1,5 млн руб. Планируется также увеличить штраф по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Сейчас предусмотрен штраф от 200 до 500 000 руб., его предлагается поднять от 800 000 до 2 млн руб. Штраф по ч. 2 статьи будет назначаться от 4 млн руб. Изменения также будут внесены в статью «злоупотребление при эмиссии ценных бумаг», штрафы составят от 100 000 до 2 млн руб. За мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно повлекло причинение значительного ущерба, штрафы могут увеличиться до 1,5 млн руб.
Источник газеты в Минюсте заметил, что размеры штрафов по этим преступлениям не пересматривались многие годы. По его словам, внесение изменений позволит сохранить баланс между превентивной функцией уголовного закона и необходимостью его либерализации в экономической сфере. Сейчас документ проходит процедуру согласования с федеральными органами государственной власти и организациями.
6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по нескольким экономическим составам в УК РФ. Крупным размером ущерба, дохода или задолженности для статей главы 22 УК РФ будет считаться сумма, превышающая 3,5 млн руб., особо крупным – более 13,5 млн руб. Поправки вводятся в ст. 159. Значительным ущербом признается ущерб в сумме не менее 250 000 руб., крупным размером – стоимость имущества, превышающая 4,5 млн руб., особо крупным размером – превышающая 18 млн руб.