«Интерфакс»: Минюст предложил увеличить штрафы в 36 составах экономпреступлений

В частности, документом предлагается поднять штраф по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) по ч. 1 с от 100 000 до 300 000 руб. до от 500 000 до 1,5 млн руб. Планируется также увеличить штраф по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Сейчас предусмотрен штраф от 200 до 500 000 руб., его предлагается поднять от 800 000 до 2 млн руб. Штраф по ч. 2 статьи будет назначаться от 4 млн руб. Изменения также будут внесены в статью «злоупотребление при эмиссии ценных бумаг», штрафы составят от 100 000 до 2 млн руб. За мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно повлекло причинение значительного ущерба, штрафы могут увеличиться до 1,5 млн руб.