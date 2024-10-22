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Песков: на саммите БРИКС обсудят общую финансовую систему

Ведомости

На саммите БРИКС в Казани предметно обсудят общую финансово-расчетную систему, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Российской газете». 

«Общий проект финансово-расчетной системы с разными измерениями обсуждается и будет предметно обсуждаться в ходе многосторонних встреч», – сказал он.

Песков уточнил при этом, что речь не идет о системе BRICS Bridge.

18 октября президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что государства – участники объединения рассматривают возможность создания новой финансовой системы. По словам президента, это необходимо во избежание ограничений со стороны других стран. Он уточнил, что речь идет о создании аналога SWIFT.

22 октября министр финансов РФ Антон Силуанов на полях саммита БРИКС в комментарии «Известиям» сообщил, что новая платежная система стран БРИКС, создание которой планируется с учетом использования цифровых финансовых активов (ЦФА), будет включать в себя и систему передачи финансовых сообщений. В июле замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Россия вместе с центральными банками стран БРИКС прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. Саммит объединения будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Вторая часть (со второй половины дня 23 октября и 24 октября) – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

По состоянию на 2024 г. в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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