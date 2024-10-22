Песков: на саммите БРИКС обсудят общую финансовую систему

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. Саммит объединения будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Вторая часть (со второй половины дня 23 октября и 24 октября) – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».