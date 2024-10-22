Песков: на саммите БРИКС обсудят общую финансовую систему
На саммите БРИКС в Казани предметно обсудят общую финансово-расчетную систему, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Российской газете».
«Общий проект финансово-расчетной системы с разными измерениями обсуждается и будет предметно обсуждаться в ходе многосторонних встреч», – сказал он.
Песков уточнил при этом, что речь не идет о системе BRICS Bridge.
18 октября президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что государства – участники объединения рассматривают возможность создания новой финансовой системы. По словам президента, это необходимо во избежание ограничений со стороны других стран. Он уточнил, что речь идет о создании аналога SWIFT.
22 октября министр финансов РФ Антон Силуанов на полях саммита БРИКС в комментарии «Известиям» сообщил, что новая платежная система стран БРИКС, создание которой планируется с учетом использования цифровых финансовых активов (ЦФА), будет включать в себя и систему передачи финансовых сообщений. В июле замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Россия вместе с центральными банками стран БРИКС прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.
22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. Саммит объединения будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Вторая часть (со второй половины дня 23 октября и 24 октября) – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».
По состоянию на 2024 г. в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.