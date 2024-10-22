МВФ повысил прогноз по росту экономики России до 3,6% в 2024 году

17 октября Всемирный банк прогнозировал рост российского ВВП на 3,2% в 2024 г. и на 1,6% в 2025 г. Отмечалось, что в текущем году темпы экономического роста России будут ниже, чем в прошлом году. Рост российской экономики по-прежнему значительно выше нормы благодаря активному участию потребителей, повышению реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, указывалось в докладе.