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Банки поднимают ставки по ипотеке из-за возможного повышения ключевой ставки

Ведомости

Российские банки повышают ставки по ипотеке на фоне возможного повышения Центробанком ключевой ставки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.

По данным Marcs, Альфа-банк по первичке и вторичке повысил ставки на 3 п.п., до 25,59-25,99%, а ВТБ – на 2,7 п.п., до 24,7-26,4% по программам рефинансирования и по вторичке. Газпромбанк повысил ставки по ипотечным программам по первичке на 1-1,2 п.п., до 23,9-25% годовых. Сбербанк 21 октября заявил о повышении ставки по ипотеке на 3 п. п. по всем рыночным программам: минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%.

По итогам прошлого заседания 13 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б. п. до 19% годовых, хотя накануне аналитики, опрошенные «Ведомостями», не были единогласны в том, что регулятор вновь решится ужесточить денежно-кредитную политику. Повышения ждали лишь около половины участников консенсус-опроса. 21 октября эксперты пришли к выводу, что ЦБ повысит ставку 25 октября. Чуть больше половины экспертов – 16 из 22 – полагают, что ставка вырастет с 19 до 20%. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один эксперт допускает повышение сразу на 300 б. п. – до 22%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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