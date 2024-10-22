Банки поднимают ставки по ипотеке из-за возможного повышения ключевой ставки

По итогам прошлого заседания 13 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б. п. до 19% годовых, хотя накануне аналитики, опрошенные «Ведомостями», не были единогласны в том, что регулятор вновь решится ужесточить денежно-кредитную политику. Повышения ждали лишь около половины участников консенсус-опроса. 21 октября эксперты пришли к выводу, что ЦБ повысит ставку 25 октября. Чуть больше половины экспертов – 16 из 22 – полагают, что ставка вырастет с 19 до 20%. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один эксперт допускает повышение сразу на 300 б. п. – до 22%.