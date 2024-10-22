Банки поднимают ставки по ипотеке из-за возможного повышения ключевой ставки
Российские банки повышают ставки по ипотеке на фоне возможного повышения Центробанком ключевой ставки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.
По данным Marcs, Альфа-банк по первичке и вторичке повысил ставки на 3 п.п., до 25,59-25,99%, а ВТБ – на 2,7 п.п., до 24,7-26,4% по программам рефинансирования и по вторичке. Газпромбанк повысил ставки по ипотечным программам по первичке на 1-1,2 п.п., до 23,9-25% годовых. Сбербанк 21 октября заявил о повышении ставки по ипотеке на 3 п. п. по всем рыночным программам: минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%.
По итогам прошлого заседания 13 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б. п. до 19% годовых, хотя накануне аналитики, опрошенные «Ведомостями», не были единогласны в том, что регулятор вновь решится ужесточить денежно-кредитную политику. Повышения ждали лишь около половины участников консенсус-опроса. 21 октября эксперты пришли к выводу, что ЦБ повысит ставку 25 октября. Чуть больше половины экспертов – 16 из 22 – полагают, что ставка вырастет с 19 до 20%. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один эксперт допускает повышение сразу на 300 б. п. – до 22%.