Суд оставил в силе приостановку корпоративных прав кипрского акционера «Русагро»
5 сентября суд удовлетворил иск Минсельхоза России о приостановке корпоративных прав, поданный к кипрскому акционеру сельскохозяйственного и продовольственного холдинга. В марте директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил, что холдинг подал документы в органы Кипра для перерегистрации на остров Русский в Приморском крае. 18 июля он рассказал инвесторам, что компанию в России включили в список экономически значимых организаций. Иск Минсельхоза, поданный к Ros Agro Plc. 7 августа, стал подготовкой «Русагро» к принудительной перерегистрации.
«Русагро» – один из ведущих публичных агрохолдингов РФ, основанный бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. В конце августа группа отчиталось об убытке в 226,7 млн руб. за первое полугодие 2024 г. против прибыли 8,46 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Собственный капитал составил 151,01 млрд руб. после 119,49 млрд руб. в прошлом году. Выручка по договорам с покупателями достигла 110,6 млрд руб. за первые полгода после 105,3 млрд руб. в 2023 г., следовало из обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности группы по МСФО.