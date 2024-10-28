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Суд оставил в силе приостановку корпоративных прав кипрского акционера «Русагро»

Ведомости

Десятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Московской области о приостановке корпоративных прав кипрского акционера Ros Agro Plc. (холдинговая структура ПАО «Группа "Русагро") в агрохолдинге, следует из данных картотеки суда.

5 сентября суд удовлетворил иск Минсельхоза России о приостановке корпоративных прав, поданный к кипрскому акционеру сельскохозяйственного и продовольственного холдинга. В марте директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил, что холдинг подал документы в органы Кипра для перерегистрации на остров Русский в Приморском крае. 18 июля он рассказал инвесторам, что компанию в России включили в список экономически значимых организаций. Иск Минсельхоза, поданный к Ros Agro Plc. 7 августа, стал подготовкой «Русагро» к принудительной перерегистрации.

«Русагро» – один из ведущих публичных агрохолдингов РФ, основанный бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. В конце августа группа отчиталось об убытке в 226,7 млн руб. за первое полугодие 2024 г. против прибыли 8,46 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Собственный капитал составил 151,01 млрд руб. после 119,49 млрд руб. в прошлом году. Выручка по договорам с покупателями достигла 110,6 млрд руб. за первые полгода после 105,3 млрд руб. в 2023 г., следовало из обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности группы по МСФО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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