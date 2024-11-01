Россия и Белоруссия подготовят совместный прогноз экономического развития
Россия и Белоруссия работают над совместным прогнозом социально-экономического развития Союзного государства, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совместном заседании коллегий ведомства с минэкономики Белоруссии.
«Ведем работу над проектом модели экономического сотрудничества в Союзном государстве. В том числе поэтому так важна подготовка первого совместного прогноза социально-экономического развития», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Решетникова, это важный шаг для реагирования на инфляцию. Он отметил, что товарные балансы ведомств двух стран составлены с учетом производства и потребления в Белоруссии.
Союзное государство было создано между Россией и Белоруссией в 1999 г. Выступая на VII Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко заявил, что эта модель «имеет шансы на успех и расширение участников». Он также призывал присоединиться к Союзному государству Казахстан. Позже в Астане такую возможность опровергли.