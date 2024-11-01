Россия и Белоруссия подготовят совместный прогноз экономического развития

Союзное государство было создано между Россией и Белоруссией в 1999 г. Выступая на VII Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко заявил, что эта модель «имеет шансы на успех и расширение участников». Он также призывал присоединиться к Союзному государству Казахстан. Позже в Астане такую возможность опровергли.