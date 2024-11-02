Правительство России продлило проект по tax free до конца 2027 года
Правительство утвердило продление пилотного проекта по внедрению tax free в России до 31 декабря 2027 г. Соответствующего постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Продолжение реализации проекта положительно скажется на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии и производстве отдельных товаров, востребованных у иностранцев.
1 октября министерство промышленности и торговли РФ предложило продлить пилотный проект по tax free, который истекает 31 декабря 2024 г., еще на три года. В ведомстве указали, что инициатива положительно скажется на динамике товарооборота, в частности дорогостоящих вещей, увеличив тем самым долю туристических расходов.
Tax free действует с 2018 г. для иностранных граждан, которые вывозят купленные в России товары за пределеы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Туристы могут рассчитывать на компенсацию суммы НДС при покупке от 10 000 руб. в течение суток в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области и в других регионах страны.