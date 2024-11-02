Правительство России продлило проект по tax free до конца 2027 года

Tax free действует с 2018 г. для иностранных граждан, которые вывозят купленные в России товары за пределеы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Туристы могут рассчитывать на компенсацию суммы НДС при покупке от 10 000 руб. в течение суток в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области и в других регионах страны.