Лавров: БРИКС приступил к созданию альтернативного платежного механизма

Он отметил, что решение стало ключевым итогом российского председательства в БРИКС, а также обсуждений на саммите в Казани и ряде встреч между финансовыми министрами и главами центробанков стран блока. Уже подготовлены предварительные рекомендации для запуска устойчивых и надежных расчетных систем, что позволяет начинать практическую реализацию проекта.