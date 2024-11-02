Лавров: БРИКС приступил к созданию альтернативного платежного механизма
БРИКС приступил к созданию альтернативного платежного механизма, включающего межбанковские расчеты в национальных валютах и системы страхования, чтобы снизить зависимость от доллара и уменьшить экономические риски для стран-участниц. Об этом в интервью сети TV BRICS рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст интервью опубликован на сайте МИДа.
По его словам, этот механизм не направлен против существующей мировой финансовой системы, но создает параллельные структуры на случай агрессивного использования доллара.
«Застраховаться от этого, создать расчетные системы, платежные платформы, которые не будут зависеть от подобных рисков, – это сейчас общая задача», – сказал министр.
Он отметил, что решение стало ключевым итогом российского председательства в БРИКС, а также обсуждений на саммите в Казани и ряде встреч между финансовыми министрами и главами центробанков стран блока. Уже подготовлены предварительные рекомендации для запуска устойчивых и надежных расчетных систем, что позволяет начинать практическую реализацию проекта.
Альтернативный платежный механизм и другие экономические инициативы подчеркивают стремление БРИКС к экономической независимости и справедливому глобальному порядку, несмотря на давление со стороны «коллективного Запада», добавил Лавров.
В июне министр финансов Антон Силуанов рассказал «Ведомостям», что Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge.