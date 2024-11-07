Destatis: Германия нарастила экспорт в Россию до 648 млн евро в сентябре

Объемы ввоза из Германии в РФ стали сокращаться после начала российской спецоперации на Украине и последовавших за этим международных санкций. Общий объем экспорта составлял 1 млрд евро в июле 2022 г., что на 56% ниже уровня аналогичного периода 2021 г. – тогда показатель был зафиксирован на отметке 2,4 млрд евро, сообщало Федеральное статистическое управление ФРГ. По итогам 2021 г. Германия экспортировала в Россию товаров на 26,7 млрд евро, что на тот момент делало ее самым крупным для России экспортером среди европейских стран, следовало из данных Евростата.