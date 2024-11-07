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Destatis: Германия нарастила экспорт в Россию до 648 млн евро в сентябре

Ведомости

Объем экспорта Германии в Россию достиг 648 млн евро в сентябре, что на 5,6% выше показателя за аналогичный период 2023 г. и на 3,6% больше значения за август 2024 г. Это следует из данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из России в сентябре вырос на 20,1% по сравнению с августом – до 120,7 млн евро. По сравнению с сентябрем 2023 г. этот показатель упал на 34,4%.

Как сообщалось на сайте Destatis в феврале, импорт из России в Германию в декабре 2023 г. составлял около 200 млн евро, а экспорт – порядка 700 млн евро.

Объемы ввоза из Германии в РФ стали сокращаться после начала российской спецоперации на Украине и последовавших за этим международных санкций. Общий объем экспорта составлял 1 млрд евро в июле 2022 г., что на 56% ниже уровня аналогичного периода 2021 г. – тогда показатель был зафиксирован на отметке 2,4 млрд евро, сообщало Федеральное статистическое управление ФРГ. По итогам 2021 г. Германия экспортировала в Россию товаров на 26,7 млрд евро, что на тот момент делало ее самым крупным для России экспортером среди европейских стран, следовало из данных Евростата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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