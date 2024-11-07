Destatis: Германия нарастила экспорт в Россию до 648 млн евро в сентябре
Объем экспорта Германии в Россию достиг 648 млн евро в сентябре, что на 5,6% выше показателя за аналогичный период 2023 г. и на 3,6% больше значения за август 2024 г. Это следует из данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
Импорт из России в сентябре вырос на 20,1% по сравнению с августом – до 120,7 млн евро. По сравнению с сентябрем 2023 г. этот показатель упал на 34,4%.
Как сообщалось на сайте Destatis в феврале, импорт из России в Германию в декабре 2023 г. составлял около 200 млн евро, а экспорт – порядка 700 млн евро.
Объемы ввоза из Германии в РФ стали сокращаться после начала российской спецоперации на Украине и последовавших за этим международных санкций. Общий объем экспорта составлял 1 млрд евро в июле 2022 г., что на 56% ниже уровня аналогичного периода 2021 г. – тогда показатель был зафиксирован на отметке 2,4 млрд евро, сообщало Федеральное статистическое управление ФРГ. По итогам 2021 г. Германия экспортировала в Россию товаров на 26,7 млрд евро, что на тот момент делало ее самым крупным для России экспортером среди европейских стран, следовало из данных Евростата.