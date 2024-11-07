Путин заявил о дефиците рабочих рук в России
В России наблюдается дефицит рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«В России фактически дефицит рабочих рук», – отметил президент.
Наибольшая кадровая уязвимость (отражает уровень дефицита квалифицированных кадров) наблюдается в сфере пассажирского транспорта, строительных компаниях, в сфере услуг, а также в организациях по перевозке грузов автотранспортом, заявляли эксперты НИУ ВШЭ.
Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».
В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.