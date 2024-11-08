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Объем золотовалютных резервов России впервые превысил $200 млрд

Ведомости

Объем золотых резервов России по итогам октября достиг рекордных $207,7 млрд, следует из данных Центробанка. По состоянию на 16:40 мск стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) составляет $2700 за унцию.

В прошлом месяце вложения России в золото выросли почти на 4%, обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне $199,8 млрд.

8 ноября ЦБ сообщил, что международные резервы России по состоянию на 1 ноября снизились до $631,6 млрд с $633,7 млрд на 1 октября. Reuters сообщает, что цены на золото продолжают снижаться и могут зафиксировать худший недельный результат более чем за пять месяцев, так как рынки «продолжают осмысливать» победу Дональда Трампа на выборах в США и ее потенциальное влияние на ставку Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор).

7 ноября ФРС снизила учетную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4,5–4,75% годовых. При этом глава американского регулятора Джером Пауэлл сигнализировал об осторожном подходе к дальнейшим решениям в денежно-кредитной политике. Эксперты финрынка в настоящее время закладывают в позиции 71% вероятности снижения ставки ФРС на 25 б. п. в декабре. Ряд обещанных Трампом мер в области торговли и налогов может привести к ускорению инфляции и поставить ФРС на путь более медленного снижения процентных ставок.

30 октября цены на золото превысили $2800 за унцию впервые в истории. Аналитики связывали удорожание драгметалла с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. В частности на Ближнем Востоке и Украине. Еще в августе J.P. Morgan в собственном исследовании подчеркивал, что золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива. Низкая взаимосвязь золота с другими инвестиционными инструментами делает его «эффективным страховочным активом», отмечали аналитики финансовой структуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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