Объем золотовалютных резервов России впервые превысил $200 млрд
Объем золотых резервов России по итогам октября достиг рекордных $207,7 млрд, следует из данных Центробанка. По состоянию на 16:40 мск стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) составляет $2700 за унцию.
В прошлом месяце вложения России в золото выросли почти на 4%, обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне $199,8 млрд.
8 ноября ЦБ сообщил, что международные резервы России по состоянию на 1 ноября снизились до $631,6 млрд с $633,7 млрд на 1 октября. Reuters сообщает, что цены на золото продолжают снижаться и могут зафиксировать худший недельный результат более чем за пять месяцев, так как рынки «продолжают осмысливать» победу Дональда Трампа на выборах в США и ее потенциальное влияние на ставку Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор).
7 ноября ФРС снизила учетную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4,5–4,75% годовых. При этом глава американского регулятора Джером Пауэлл сигнализировал об осторожном подходе к дальнейшим решениям в денежно-кредитной политике. Эксперты финрынка в настоящее время закладывают в позиции 71% вероятности снижения ставки ФРС на 25 б. п. в декабре. Ряд обещанных Трампом мер в области торговли и налогов может привести к ускорению инфляции и поставить ФРС на путь более медленного снижения процентных ставок.
30 октября цены на золото превысили $2800 за унцию впервые в истории. Аналитики связывали удорожание драгметалла с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. В частности на Ближнем Востоке и Украине. Еще в августе J.P. Morgan в собственном исследовании подчеркивал, что золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива. Низкая взаимосвязь золота с другими инвестиционными инструментами делает его «эффективным страховочным активом», отмечали аналитики финансовой структуры.