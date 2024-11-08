Объем золотовалютных резервов России впервые превысил $200 млрд

8 ноября ЦБ сообщил, что международные резервы России по состоянию на 1 ноября снизились до $631,6 млрд с $633,7 млрд на 1 октября. Reuters сообщает, что цены на золото продолжают снижаться и могут зафиксировать худший недельный результат более чем за пять месяцев, так как рынки «продолжают осмысливать» победу Дональда Трампа на выборах в США и ее потенциальное влияние на ставку Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор).