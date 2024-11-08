Инфляция в России составила 0,19% за неделю с 29 октября по 5 ноября

Дизельное топливо подорожало на 0,5%, а бензин – на 0,2%. Стоимость проезда в городском автобусе выросла на 1%, а в троллейбусе – на 0,8%. Проживание в хостелах стало дороже на 0,2%. При этом путевки в санатории подешевели на 1,1%, в дома отдыха и пансионаты – на 0,9%. Проживание в четырех- и пятизвездочных отелях стало дешевле на 0,3%.