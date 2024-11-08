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Инфляция в России составила 0,19% за неделю с 29 октября по 5 ноября

Ведомости

С 29 октября по 5 ноября инфляция в России составила 0,19%. С начала ноября зафиксирован рост 0,12%, а с начала 2024 г. – 6,75%, сообщается на сайте Росстата.

За указанный период в том числе выросли цены на сливочное масло (1,4%), сметану (1%), пастеризованное молоко (0,9%), мороженую рыбу (0,8%), сыры и пшено (0,7%), куриные яйца и маргарин (0,6%), творог (0,5%). Плодоовощная продукция подорожала на 4%.

Вместе с тем стали дешевле сухие молочные смеси для детского питания и гречневая крупа (0,5%), мясо кур (0,2%), сахар-песок, рис, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания (0,1%).

Из медикаментов на 0,8% подорожал корвалол, на 0,6% – ренгалин, на 0,5% – нимесулид и поливитамины, на 0,2% – отечественный анальгин и комбинированные анальгетики. Подешевели эргоферон (-0,6%), левомеколь (-0,4%), аллохол (-0,3%), валидол (-0,1%).

Среди прочего отмечен рост цен на туалетную бумагу и сухие корма для домашних животных (0,6%), женские колготки (0,6%), пеленки для новорожденных и женские гигиенические прокладки (0,4%), туалетное мыло (0,3%). Дешевле стали детские подгузники (0,4%), спички (0,2%), зубные пасты (0,1%). Кроме того, цены снизились на легковые автомобили иностранных марок (0,9%) и телевизоры (0,7%).

Дизельное топливо подорожало на 0,5%, а бензин – на 0,2%. Стоимость проезда в городском автобусе выросла на 1%, а в троллейбусе – на 0,8%. Проживание в хостелах стало дороже на 0,2%. При этом путевки в санатории подешевели на 1,1%, в дома отдыха и пансионаты – на 0,9%. Проживание в четырех- и пятизвездочных отелях стало дешевле на 0,3%.

8 ноября вице-премьер Александр Новак заявил на Русском экономическом форуме в Челябинске, что после повышения ключевой ставки до 21% инфляция с 9,2% снизилась до 8% по состоянию на 1 ноября. Новак отметил, что в июле инфляция была пиковой, а сейчас начала замедляться.

В конце октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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