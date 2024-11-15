МСП в туризме за девять месяцев получили 30 млрд рублей в рамках господдержки
Решетников также отметил, что, по данным на 1 октября, в сфере гостиничного бизнеса и туризма зарегистрировано 74 800 субъектов МСП. По его словам, за девять месяцев создано около 9000 субъектов МСП в сфере туризма. В популярных у туристов регионах доля малых и средних компаний из этой сферы становится значительной, отметил министр, добавив, что на Алтае они представляют уже 7,8% от общего числа, в Камчатском крае – 4,4%, в Карачаево-Черкесии – 3,8%.
В лидеры по данному показателю также входят Карелия, Мурманская область, Крым, Севастополь, Краснодарский край, заключил Решетников. Также, по данным за девять месяцев текущего года, количество получателей кредитных средств под зонтичные поручительства из сферы туризма достигло 1742, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом объем кредитования вырос в 1,9 раза и превысил 13,2 млрд руб., отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
26 сентября представитель Минэкономразвития рассказал «Ведомостям», что объем государственных и частных вложений в туристическую отрасль России в первом полугодии 2024 г. вырос на 65% к тому же периоду прошлого года до 377 млрд руб. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 800 млрд руб. – на треть больше, чем в 2022 г.