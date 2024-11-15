МСП в туризме за девять месяцев получили 30 млрд рублей в рамках господдержки

Решетников также отметил, что, по данным на 1 октября, в сфере гостиничного бизнеса и туризма зарегистрировано 74 800 субъектов МСП. По его словам, за девять месяцев создано около 9000 субъектов МСП в сфере туризма. В популярных у туристов регионах доля малых и средних компаний из этой сферы становится значительной, отметил министр, добавив, что на Алтае они представляют уже 7,8% от общего числа, в Камчатском крае – 4,4%, в Карачаево-Черкесии – 3,8%.