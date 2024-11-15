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МСП в туризме за девять месяцев получили 30 млрд рублей в рамках господдержки

Ведомости

Малые и средние предприятия (МСП) в туризме получили 30 млрд руб. за девять месяцев 2024 г. в рамках господдержки, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе съезда глав региональных экономических ведомств.

Решетников также отметил, что, по данным на 1 октября, в сфере гостиничного бизнеса и туризма зарегистрировано 74 800 субъектов МСП. По его словам, за девять месяцев создано около 9000 субъектов МСП в сфере туризма. В популярных у туристов регионах доля малых и средних компаний из этой сферы становится значительной, отметил министр, добавив, что на Алтае они представляют уже 7,8% от общего числа, в Камчатском крае – 4,4%, в Карачаево-Черкесии – 3,8%.

В лидеры по данному показателю также входят Карелия, Мурманская область, Крым, Севастополь, Краснодарский край, заключил Решетников. Также, по данным за девять месяцев текущего года, количество получателей кредитных средств под зонтичные поручительства из сферы туризма достигло 1742, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом объем кредитования вырос в 1,9 раза и превысил 13,2 млрд руб., отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

26 сентября представитель Минэкономразвития рассказал «Ведомостям», что объем государственных и частных вложений в туристическую отрасль России в первом полугодии 2024 г. вырос на 65% к тому же периоду прошлого года до 377 млрд руб. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 800 млрд руб. – на треть больше, чем в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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