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WSJ: компании в США увеличивают запасы сырья на фоне опасений тарифов от Трампа

Ведомости

Американские компании увеличивают запасы сырья и инвентаря на фоне опасений будущего введения импортных тарифов со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, ряд производителей еще накануне результатов выборов, в ночь с 5 на 6 ноября, когда стало известно, что республиканец победит, стали связываться с зарубежными поставщиками с просьбой о наращивании поставок. WSJ пишет, что некоторые малые бизнесы, сильно зависящие от китайского сырья, могут и вовсе прекратить работу на фоне неподъемных тарифов. Как отмечает Reuters со ссылкой на представителей американского рынка, ряд компаний начали ускорять вывод производства с китайских рынков еще при первом президентстве Трампа, с 2016 по 2020 г.

14 ноября инвесторы резко увеличили короткие (так называемые «шорт») позиции по азиатским валютам из-за тарифных обещаний Трампа. Короткие позиции по сингапурскому доллару появились впервые за четыре месяца и достигли максимума в конце июня, в то время как ставки по южнокорейской воне и тайваньскому доллару достигли шестимесячных максимумов.

В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае своей победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В начале января The Washington Post также сообщила, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания ввести пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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