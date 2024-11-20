WSJ: компании в США увеличивают запасы сырья на фоне опасений тарифов от Трампа
Американские компании увеличивают запасы сырья и инвентаря на фоне опасений будущего введения импортных тарифов со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Как отмечает газета, ряд производителей еще накануне результатов выборов, в ночь с 5 на 6 ноября, когда стало известно, что республиканец победит, стали связываться с зарубежными поставщиками с просьбой о наращивании поставок. WSJ пишет, что некоторые малые бизнесы, сильно зависящие от китайского сырья, могут и вовсе прекратить работу на фоне неподъемных тарифов. Как отмечает Reuters со ссылкой на представителей американского рынка, ряд компаний начали ускорять вывод производства с китайских рынков еще при первом президентстве Трампа, с 2016 по 2020 г.
14 ноября инвесторы резко увеличили короткие (так называемые «шорт») позиции по азиатским валютам из-за тарифных обещаний Трампа. Короткие позиции по сингапурскому доллару появились впервые за четыре месяца и достигли максимума в конце июня, в то время как ставки по южнокорейской воне и тайваньскому доллару достигли шестимесячных максимумов.
В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае своей победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В начале января The Washington Post также сообщила, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания ввести пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.