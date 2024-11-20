WSJ: компании в США увеличивают запасы сырья на фоне опасений тарифов от Трампа

Как отмечает газета, ряд производителей еще накануне результатов выборов, в ночь с 5 на 6 ноября, когда стало известно, что республиканец победит, стали связываться с зарубежными поставщиками с просьбой о наращивании поставок. WSJ пишет, что некоторые малые бизнесы, сильно зависящие от китайского сырья, могут и вовсе прекратить работу на фоне неподъемных тарифов. Как отмечает Reuters со ссылкой на представителей американского рынка, ряд компаний начали ускорять вывод производства с китайских рынков еще при первом президентстве Трампа, с 2016 по 2020 г.