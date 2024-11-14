Инвесторы резко увеличили позиции по азиатским валютам из-за обещаний Трампа
Инвесторы резко увеличили короткие (так называемые «шорт») позиции по азиатским валютам из-за обещаний избранного президента Дональда Трампа поднять экспортные тарифы, сообщает Reuters со ссылкой на данные рынков.
Короткие позиции по сингапурскому доллару появились впервые за четыре месяца и достигли максимума в конце июня, в то время как ставки по южнокорейской воне и тайваньскому доллару достигли шестимесячных максимумов, сообщает агентство. Малазийский ринггит и тайский бат потеряли около 4% с тех пор, как на прошлой неделе стали ясны результаты выборов в США. Их экономика, зависящая от торговли, особенно с Китаем, делает их уязвимыми для встречных ветров, связанных с тарифами.
Как сообщили эксперты агентству, несмотря на устойчивые внутренние показатели в виде сильного экономического роста и снижения инфляции, Азиатскому региону придется столкнуться с двойной проблемой – повышением процентных ставок в США и, вероятно, повышением пошлин со стороны США в 2025 г.
Как отмечал Reuters, 12 ноября доллар США вырос до почти пятимесячного максимума по отношению к основным валютам на фоне ожиданий введения импортных пошлин со стороны Трампа. В частности, более высокие тарифы приведут к росту цен, оставив Федеральной резервной системе меньше возможностей для снижения процентных ставок, указывали эксперты в разговоре с агентством. Согласно данным The Wall Street Journal, индекс нацвалюты прибавил 0,5%. На фоне укрепления позиций доллара снижается цена на золото. Стоимость тройской унции по состоянию тогда же снизилась до $2607, упав в цене на 0,4%.
В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае своей победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В начале января The Washington Post (WP) также сообщила, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания ввести пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.