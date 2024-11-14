Инвесторы резко увеличили позиции по азиатским валютам из-за обещаний Трампа

Короткие позиции по сингапурскому доллару появились впервые за четыре месяца и достигли максимума в конце июня, в то время как ставки по южнокорейской воне и тайваньскому доллару достигли шестимесячных максимумов, сообщает агентство. Малазийский ринггит и тайский бат потеряли около 4% с тех пор, как на прошлой неделе стали ясны результаты выборов в США. Их экономика, зависящая от торговли, особенно с Китаем, делает их уязвимыми для встречных ветров, связанных с тарифами.