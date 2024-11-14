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Инвесторы резко увеличили позиции по азиатским валютам из-за обещаний Трампа

Ведомости

Инвесторы резко увеличили короткие (так называемые «шорт») позиции по азиатским валютам из-за обещаний избранного президента Дональда Трампа поднять экспортные тарифы, сообщает Reuters со ссылкой на данные рынков.

Короткие позиции по сингапурскому доллару появились впервые за четыре месяца и достигли максимума в конце июня, в то время как ставки по южнокорейской воне и тайваньскому доллару достигли шестимесячных максимумов, сообщает агентство. Малазийский ринггит и тайский бат потеряли около 4% с тех пор, как на прошлой неделе стали ясны результаты выборов в США. Их экономика, зависящая от торговли, особенно с Китаем, делает их уязвимыми для встречных ветров, связанных с тарифами.

Как сообщили эксперты агентству, несмотря на устойчивые внутренние показатели в виде сильного экономического роста и снижения инфляции, Азиатскому региону придется столкнуться с двойной проблемой – повышением процентных ставок в США и, вероятно, повышением пошлин со стороны США в 2025 г.

Как отмечал Reuters, 12 ноября доллар США вырос до почти пятимесячного максимума по отношению к основным валютам на фоне ожиданий введения импортных пошлин со стороны Трампа. В частности, более высокие тарифы приведут к росту цен, оставив Федеральной резервной системе меньше возможностей для снижения процентных ставок, указывали эксперты в разговоре с агентством. Согласно данным The Wall Street Journal, индекс нацвалюты прибавил 0,5%. На фоне укрепления позиций доллара снижается цена на золото. Стоимость тройской унции по состоянию тогда же снизилась до $2607, упав в цене на 0,4%.

В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае своей победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В начале января The Washington Post (WP) также сообщила, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания ввести пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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