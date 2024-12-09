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Минимальная цена пачки сигарет составит 135 рублей с 1 января 2025 года

Ведомости

Единая минимальная цена табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2025 г. составит 135 руб. за пачку. Об этом сообщила замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина.

«С 1 января 2025 г. будут индексированы минимальные цены на табачную продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на нее в размере 135 руб.», – уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).

В 2024 г. минимальная цена на сигареты составляет 129 руб.

18 марта правительство России утвердило правила определения минимальных цен на никотиносодержающую продукцию. Так, минимальная цена 1 г продукции с нагреваемым табаком рассчитывается с учетом значения ставки акциза на табак, ставки НДС и повышающего коэффициента. Минимальная цена 1 мл жидкости для электронных сигарет определяется на основе значения ставки акциза на соответствующую жидкость, ставки НДС и повышающего коэффициента. При этом повышающий коэффициент на жидкости для электронных сигарет разнится в зависимости от типа ее упаковки.

В октябре министерство здравоохранения России разработало стратегию по сокращению потребления табака до 2030 г. Основной целью проекта является снижение распространенности курения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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