Минимальная цена пачки сигарет составит 135 рублей с 1 января 2025 года
Единая минимальная цена табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2025 г. составит 135 руб. за пачку. Об этом сообщила замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина.
«С 1 января 2025 г. будут индексированы минимальные цены на табачную продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на нее в размере 135 руб.», – уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).
В 2024 г. минимальная цена на сигареты составляет 129 руб.
18 марта правительство России утвердило правила определения минимальных цен на никотиносодержающую продукцию. Так, минимальная цена 1 г продукции с нагреваемым табаком рассчитывается с учетом значения ставки акциза на табак, ставки НДС и повышающего коэффициента. Минимальная цена 1 мл жидкости для электронных сигарет определяется на основе значения ставки акциза на соответствующую жидкость, ставки НДС и повышающего коэффициента. При этом повышающий коэффициент на жидкости для электронных сигарет разнится в зависимости от типа ее упаковки.
В октябре министерство здравоохранения России разработало стратегию по сокращению потребления табака до 2030 г. Основной целью проекта является снижение распространенности курения.