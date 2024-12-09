Минимальная цена пачки сигарет составит 135 рублей с 1 января 2025 года

18 марта правительство России утвердило правила определения минимальных цен на никотиносодержающую продукцию. Так, минимальная цена 1 г продукции с нагреваемым табаком рассчитывается с учетом значения ставки акциза на табак, ставки НДС и повышающего коэффициента. Минимальная цена 1 мл жидкости для электронных сигарет определяется на основе значения ставки акциза на соответствующую жидкость, ставки НДС и повышающего коэффициента. При этом повышающий коэффициент на жидкости для электронных сигарет разнится в зависимости от типа ее упаковки.