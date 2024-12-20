Набиуллина: Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки

Набиуллина: Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставкиНо не исключил возможность вернуться к этому вопросу в феврале
Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференция после заседания банка. Она уточнила, что ЦБ может возвратиться к вопросу повышения ключевой ставки.
Набиуллина отметила, что в ноябре темпы роста кредитования резко снизились и сейчас требуется время, чтобы оценить устойчивость этого замедления и адаптацию экономики к новым условиям. Она пояснила, что в связи с этим было решено взять паузу в повышении ключевой ставки, а на следующем заседании регулятор будет рассматривать целесообразность её дальнейшего увеличения.
Она отдельно отметила, что в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ), которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания, продолжила глава ЦБ, денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменений ключевой ставки. В частности, высокие цифры октября – ноября и первых недель декабря – это во многом результат перегретого внутреннего спроса последних кварталов.
Вместе с тем, для устойчивого возвращения инфляции к показателям в 4% потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий, добавила Набиуллина. По итогам заседания 20 декабря ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки в 21%.
Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке, говорится в сообщении Банка России. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы. По оценке ЦБ, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.
Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8-8,5%, в 2025 г. – 4,5-5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%. В ноябре инфляция в России составила 1,43%, что почти вдвое выше уровня октября (0,75%), сообщал Росстат. Рост цен в ноябре сопоставим с рекордом 2002 г., когда месячная инфляция составила 1,61%. Год к году показатель ускорился до 8,88% после 8,54% в октябре. За неделю с 3 по 9 декабря инфляция составила 0,48% после 0,5% неделей ранее, а с 10 по 16 декабря – 0,35%.