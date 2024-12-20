Набиуллина: Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки

Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8-8,5%, в 2025 г. – 4,5-5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%. В ноябре инфляция в России составила 1,43%, что почти вдвое выше уровня октября (0,75%), сообщал Росстат. Рост цен в ноябре сопоставим с рекордом 2002 г., когда месячная инфляция составила 1,61%. Год к году показатель ускорился до 8,88% после 8,54% в октябре. За неделю с 3 по 9 декабря инфляция составила 0,48% после 0,5% неделей ранее, а с 10 по 16 декабря – 0,35%.