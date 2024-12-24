Энергорынкам ДФО и СФО нужен 1 трлн рублей к 2030 году

Энергодефицит на Дальнем Востоке к 2030 г. оценивается в 1,197 ГВт, но уже в 2025 г. ожидается нехватка 1,488 ГВт мощности. Планируется строительство новой ТЭС в Якутске на 233 МВт со стоимостью реализации в размере 54,5 млрд руб. и мощностей за сечением «Переход через Амур» на 445 МВт в 180,5 млрд руб. Также предусмотрено строительство СЭС и ВЭС в Хабаровском крае и Еврейской автономной области на 1,7 ГВт в 194,3 млрд руб. и электросетей на 48,7 млрд руб. Эксперты отмечают риски срыва конкурса на новое строительство из-за роста стоимости капитала и высокой закредитованности энергокомпаний.