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Энергорынкам ДФО и СФО нужен 1 трлн рублей к 2030 году

Ведомости

Энергорынку может потребоваться еще около 1 трлн руб. для закрытия энергодефицита на Дальнем Востоке и в Сибири к 2030 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы). Расчеты подготовлены к заседанию правкомиссии по развитию электроэнергетики 26 декабря.

На Дальнем Востоке планируется строительство новых ТЭС и ВИЭ-генерации стоимостью 478 млрд руб. Потенциальные инвесторы включают «РусГидро», Сибирскую генерирующую компанию и «Алросу». Для покрытия энергодефицита в 2,88 ГВт в юго-восточной части Сибири предполагается строительство линии постоянного тока на 1,5 ГВт и новой генерации, что оценивается в 588 млрд руб.

Энергодефицит на Дальнем Востоке к 2030 г. оценивается в 1,197 ГВт, но уже в 2025 г. ожидается нехватка 1,488 ГВт мощности. Планируется строительство новой ТЭС в Якутске на 233 МВт со стоимостью реализации в размере 54,5 млрд руб. и мощностей за сечением «Переход через Амур» на 445 МВт в 180,5 млрд руб. Также предусмотрено строительство СЭС и ВЭС в Хабаровском крае и Еврейской автономной области на 1,7 ГВт в 194,3 млрд руб. и электросетей на 48,7 млрд руб. Эксперты отмечают риски срыва конкурса на новое строительство из-за роста стоимости капитала и высокой закредитованности энергокомпаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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