Энергорынкам ДФО и СФО нужен 1 трлн рублей к 2030 году
Энергорынку может потребоваться еще около 1 трлн руб. для закрытия энергодефицита на Дальнем Востоке и в Сибири к 2030 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы). Расчеты подготовлены к заседанию правкомиссии по развитию электроэнергетики 26 декабря.
На Дальнем Востоке планируется строительство новых ТЭС и ВИЭ-генерации стоимостью 478 млрд руб. Потенциальные инвесторы включают «РусГидро», Сибирскую генерирующую компанию и «Алросу». Для покрытия энергодефицита в 2,88 ГВт в юго-восточной части Сибири предполагается строительство линии постоянного тока на 1,5 ГВт и новой генерации, что оценивается в 588 млрд руб.
Энергодефицит на Дальнем Востоке к 2030 г. оценивается в 1,197 ГВт, но уже в 2025 г. ожидается нехватка 1,488 ГВт мощности. Планируется строительство новой ТЭС в Якутске на 233 МВт со стоимостью реализации в размере 54,5 млрд руб. и мощностей за сечением «Переход через Амур» на 445 МВт в 180,5 млрд руб. Также предусмотрено строительство СЭС и ВЭС в Хабаровском крае и Еврейской автономной области на 1,7 ГВт в 194,3 млрд руб. и электросетей на 48,7 млрд руб. Эксперты отмечают риски срыва конкурса на новое строительство из-за роста стоимости капитала и высокой закредитованности энергокомпаний.