Росстат: недельная инфляция замедлилась до 0,33%

В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы инфляции снизились до 0,76%, в том числе на плодоовощную продукцию – до 2,62%. При этом с начала месяца мясо кур подорожало на 4,54%, а говядина – на 1,24%. Стоимость яиц в декабре также увеличилась на 5,42%, а рыба на 3,62%. Сильнее всего в секторе социально значимых продовольственных товаров за неделю и в целом с начала месяца подорожали огурцы (8,28% и 32,74% соответственно).