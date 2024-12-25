Росстат: недельная инфляция замедлилась до 0,33%
В России за неделю с 17 по 23 декабря инфляция замедлилась до 0,33% по сравнению с 0,35%, зафиксированными в период с 10 по 16 декабря. В целом повышение с начала месяца составило 1,3%, а с начала года – 9,5%. Это следует из сообщения Росстата.
В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы инфляции снизились до 0,76%, в том числе на плодоовощную продукцию – до 2,62%. При этом с начала месяца мясо кур подорожало на 4,54%, а говядина – на 1,24%. Стоимость яиц в декабре также увеличилась на 5,42%, а рыба на 3,62%. Сильнее всего в секторе социально значимых продовольственных товаров за неделю и в целом с начала месяца подорожали огурцы (8,28% и 32,74% соответственно).
Темпы роста цен на непродовольственные товары 17 – 23 декабря продолжили снижаться – до 0,11%. В частности, снизились цены на легковые автомобили (-0,02%), электро- и бытовые приборы (-0,03%). Строительные материалы подорожали на 0,18%, медицинские товары – на 0,04%. В секторе услуг продолжилось снижение цен на услуги гостиниц (до -0,3%). Темпы роста цен на санаторно-оздоровительные и бытовые услуги составили по 0,4%.
25 декабря директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган рассказал, что в ЦБ ожидают инфляцию на уровне 9,6-9,8% по итогам этого года. Согласно октябрьскому прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. ожидается, что показатель придет к целевым 4%.