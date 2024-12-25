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Росстат: недельная инфляция замедлилась до 0,33%

Ведомости

В России за неделю с 17 по 23 декабря инфляция замедлилась до 0,33% по сравнению с 0,35%, зафиксированными в период с 10 по 16 декабря. В целом повышение с начала месяца составило 1,3%, а с начала года – 9,5%. Это следует из сообщения Росстата.

В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы инфляции снизились до 0,76%, в том числе на плодоовощную продукцию – до 2,62%. При этом с начала месяца мясо кур подорожало на 4,54%, а говядина – на 1,24%. Стоимость яиц в декабре также увеличилась на 5,42%, а рыба на 3,62%. Сильнее всего в секторе социально значимых продовольственных товаров за неделю и в целом с начала месяца подорожали огурцы (8,28% и 32,74% соответственно).

Темпы роста цен на непродовольственные товары 17 – 23 декабря продолжили снижаться – до 0,11%. В частности, снизились цены на легковые автомобили (-0,02%), электро- и бытовые приборы (-0,03%). Строительные материалы подорожали на 0,18%, медицинские товары – на 0,04%. В секторе услуг продолжилось снижение цен на услуги гостиниц (до -0,3%). Темпы роста цен на санаторно-оздоровительные и бытовые услуги составили по 0,4%.

25 декабря директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган рассказал, что в ЦБ ожидают инфляцию на уровне 9,6-9,8% по итогам этого года. Согласно октябрьскому прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. ожидается, что показатель придет к целевым 4%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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