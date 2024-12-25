Рост объемов промышленного производства в ноябре замедлился

Обрабатывающая отрасль в ноябре показала рост на 7,2% по сравнению с ноябрем 2023 г., тогда как в октябре было +9,6%. По сравнению с уровнем двухлетней давности рост составил 17,8%, что ниже октябрьского значения в 21,9%. С учетом сезонности выпуск в ноябре увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в октябре – на 1,6%. За 11 месяцев обрабатывающий сектор вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.