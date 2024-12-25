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Рост объемов промышленного производства в ноябре замедлился

Ведомости

В ноябре 2024 г. индекс промышленного производства увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но оказался ниже показателя октября в 4,8%, следует из данных Минэка. По сравнению с уровнем двухлетней давности рост составил 9%, что также ниже октябрьского значения в 11,2%.

С учетом сезонных факторов промышленность выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,7% в октябре. За 11 месяцев 2024 г. общий рост промышленного производства составил 4,3% по сравнению с прошлым годом.

Обрабатывающая отрасль в ноябре показала рост на 7,2% по сравнению с ноябрем 2023 г., тогда как в октябре было +9,6%. По сравнению с уровнем двухлетней давности рост составил 17,8%, что ниже октябрьского значения в 21,9%. С учетом сезонности выпуск в ноябре увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в октябре – на 1,6%. За 11 месяцев обрабатывающий сектор вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Машиностроительный комплекс внес 6,1 процентного пункта в общий рост обрабатывающей промышленности. В ноябре темпы роста машиностроения составили 22,6% по сравнению с прошлым годом, в октябре рост составил 29,5%. Производство машин и оборудования (не включенных в другие группы) увеличилось на 7,8%. Темпы роста металлургического комплекса в ноябре составили 0,9% по сравнению с прошлым годом, тогда как в октябре – 1%. Производство пищевых продуктов увеличилось на 0,4%, а напитков – на 5,9%. За 11 месяцев рост пищевой отрасли составил 4,2%.

Химическая отрасль в ноябре показала рост на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Производство лекарственных средств увеличилось на 16%. За 11 месяцев химическая промышленность выросла на 4,7%. Деревообрабатывающий комплекс в ноябре увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь период с начала года рост составил 5,6%.

Добывающий сектор в ноябре показал снижение на уровне 1,3% по сравнению с прошлым годом, но в октябре аналогичный показатель был на уровне 2%, что связано с увеличением добычи угля (+2,3%). По итогам 11 месяцев динамика производства в добывающем секторе составила –0,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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