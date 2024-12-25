Рост объемов промышленного производства в ноябре замедлился
В ноябре 2024 г. индекс промышленного производства увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но оказался ниже показателя октября в 4,8%, следует из данных Минэка. По сравнению с уровнем двухлетней давности рост составил 9%, что также ниже октябрьского значения в 11,2%.
С учетом сезонных факторов промышленность выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,7% в октябре. За 11 месяцев 2024 г. общий рост промышленного производства составил 4,3% по сравнению с прошлым годом.
Обрабатывающая отрасль в ноябре показала рост на 7,2% по сравнению с ноябрем 2023 г., тогда как в октябре было +9,6%. По сравнению с уровнем двухлетней давности рост составил 17,8%, что ниже октябрьского значения в 21,9%. С учетом сезонности выпуск в ноябре увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в октябре – на 1,6%. За 11 месяцев обрабатывающий сектор вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Машиностроительный комплекс внес 6,1 процентного пункта в общий рост обрабатывающей промышленности. В ноябре темпы роста машиностроения составили 22,6% по сравнению с прошлым годом, в октябре рост составил 29,5%. Производство машин и оборудования (не включенных в другие группы) увеличилось на 7,8%. Темпы роста металлургического комплекса в ноябре составили 0,9% по сравнению с прошлым годом, тогда как в октябре – 1%. Производство пищевых продуктов увеличилось на 0,4%, а напитков – на 5,9%. За 11 месяцев рост пищевой отрасли составил 4,2%.
Химическая отрасль в ноябре показала рост на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Производство лекарственных средств увеличилось на 16%. За 11 месяцев химическая промышленность выросла на 4,7%. Деревообрабатывающий комплекс в ноябре увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь период с начала года рост составил 5,6%.
Добывающий сектор в ноябре показал снижение на уровне 1,3% по сравнению с прошлым годом, но в октябре аналогичный показатель был на уровне 2%, что связано с увеличением добычи угля (+2,3%). По итогам 11 месяцев динамика производства в добывающем секторе составила –0,8%.