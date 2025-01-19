Силуанов назвал увеличение товарооборота основной задачей России и Ирана

Силуанов напомнил, что в Иране принимаются российские карты «Мир». В январе посол республики в Москве Казем Джалали сообщил, что россияне смогут оплачивать свои покупки в Иране российскими картами «Мир» до 30 июня 2025 г. Таким образом, завершится второй этап интеграции платежных систем двух стран.