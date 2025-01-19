Силуанов назвал увеличение товарооборота основной задачей России и Ирана
Товарооборот России и Ирана сейчас находится на низком уровне, стоит задача увеличить его, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Силуанов напомнил, что в Иране принимаются российские карты «Мир». В январе посол республики в Москве Казем Джалали сообщил, что россияне смогут оплачивать свои покупки в Иране российскими картами «Мир» до 30 июня 2025 г. Таким образом, завершится второй этап интеграции платежных систем двух стран.
«Расчеты осуществляются, платежные системы стыкуются, и основная задача сейчас – увеличить товарооборот, потому что для наших стран, для нашего уровня экономического сотрудничества $4 млрд – это крайне мало», – сказал Силуанов.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Пезешкиан говорил, что Россия и Иран «решили устранить препятствия» на пути торгово-экономических отношений, а договор открывает «новую главу» взаимодействия между странами.