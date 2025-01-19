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Костин призвал «убить» SWIFT

Ведомости

России следует отказаться от использования мировой системы расчетов SWIFT, ее надо «убить» в хорошем смысле слова, заявил журналисту Павлу Зарубину глава ВТБ Андрей Костин.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам, а главное, что это настолько просто решить – это договоренности двух сторон и немного технологических решений, вот и все», – сказал председатель правления банка.

17 января Костин заявил о планах открыть банк в Иране до конца 2025 г. Он уточнил, что организация ожидает разрешения властей исламской республики. На следующий день представитель кредитной организации сообщил «Ведомостям», что решение об открытии филиала банка ВТБ в Иране согласовано с Банком России. Планируется, что ВТБ преобразует свое представительство в Иране в филиал. Он будет располагаться в Тегеране и станет первым филиалом российского банка в стране. Открытие банка возможно после согласования с иранским регулятором, которое в ВТБ рассчитывают получить до конца 2025 г.

В апреле 2024 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что внутри России более 98% финансовых операций проходят через российский аналог SWIFT – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). По ее словам, к системе присоединилось больше 160 нерезидентов из 20 стран. В том же месяце Костин на съезде Ассоциации банков России заявил о резком росте отказов банками дружественных стран в проведении платежей из РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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