Костин призвал «убить» SWIFT
«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам, а главное, что это настолько просто решить – это договоренности двух сторон и немного технологических решений, вот и все», – сказал председатель правления банка.
17 января Костин заявил о планах открыть банк в Иране до конца 2025 г. Он уточнил, что организация ожидает разрешения властей исламской республики. На следующий день представитель кредитной организации сообщил «Ведомостям», что решение об открытии филиала банка ВТБ в Иране согласовано с Банком России. Планируется, что ВТБ преобразует свое представительство в Иране в филиал. Он будет располагаться в Тегеране и станет первым филиалом российского банка в стране. Открытие банка возможно после согласования с иранским регулятором, которое в ВТБ рассчитывают получить до конца 2025 г.
В апреле 2024 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что внутри России более 98% финансовых операций проходят через российский аналог SWIFT – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). По ее словам, к системе присоединилось больше 160 нерезидентов из 20 стран. В том же месяце Костин на съезде Ассоциации банков России заявил о резком росте отказов банками дружественных стран в проведении платежей из РФ.