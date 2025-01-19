Костин призвал «убить» SWIFT

17 января Костин заявил о планах открыть банк в Иране до конца 2025 г. Он уточнил, что организация ожидает разрешения властей исламской республики. На следующий день представитель кредитной организации сообщил «Ведомостям», что решение об открытии филиала банка ВТБ в Иране согласовано с Банком России. Планируется, что ВТБ преобразует свое представительство в Иране в филиал. Он будет располагаться в Тегеране и станет первым филиалом российского банка в стране. Открытие банка возможно после согласования с иранским регулятором, которое в ВТБ рассчитывают получить до конца 2025 г.