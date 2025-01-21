ЦБ и Национальный депозитарий не поддержали банкротство Euroclear
Центральный банк (ЦБ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) не поддержали банкротство депозитария Euroclear в Арбитражном суде Москвы, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Как заявил представитель ЦБ, Euroclear не имеет признаков банкротства по основанию недостаточности средств. Деньги есть, но режим их использования ограничен. Передача средств в конкурсную массу будет нарушением указов президента, пояснил регулятор.
НРД в свою очередь заявил, что средства не могут составлять конкурсную массу. Они находятся во владении клиентов Euroclear.
Перерыв назначен до 4 февраля, объявил суд.
В конце августа московская компания АО «Гео-система» подала в арбитраж заявление о банкротстве европейского депозитария Euroclear Bank.
В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Гео-системы» о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов российский компании. Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.
10 декабря Bloomberg исполнительный директор депозитария Валери Урбен заявил, что конфискация замороженных российских активов создаст серьезные риски для Euroclear и финансовой стабильности Европы.
28 октября сообщалось, что Европейский союз одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. Для этого Украине необходимо будет соблюдать демократическую политику ЕС.