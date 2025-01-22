С 1 февраля налоговый режим АУСН станет доступен еще в шести регионах РФ

АУСН доступна компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы в регионе, где действует такой налоговый режим. С его помощью бизнесмены смогут автоматизировать составление и отправку налоговой отчетности. Чтобы перейти на АУСН, необходимо соответствовать ряду критериев. В частности, доход компании не должен превышать 60 млн руб., а штат сотрудников – пяти человек. Кроме того, у компании не должно быть филиалов или обособленных подразделений. Предприниматель не сможет перейти на АУСН, если в его организации доля участия других компаний составляет более 25%. Новый налоговый режим не смогут также применить банки, микрофинансовые организации, ломбарды, НКО, нотариусы и т. д.