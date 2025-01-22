С 1 февраля налоговый режим АУСН станет доступен еще в шести регионах РФ
С 1 февраля 2025 г. автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) будет введена еще в шести регионах: Республике Карелия, Республике Марий Эл, Белгородской и Свердловской областях, Ненецком автономном округе и Запорожской области. С 1 марта режим станет доступен в Донецкой народной республике, сообщили «Ведомостям»в ФНС.
С начала года АУСН стала доступна для налогоплательщиков в 58 регионах России, включая город Байконур и пилотные регионы – Москву, Московскую область, Калужскую область и Республику Татарстан. На настоящий момент этот налоговый режим используют более 22 700 предпринимателей, причем около 5000 из них присоединились к режиму в 2025 г.
Теперь организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, а также самозанятые ИП могут перейти на автоУСН с первого числа любого месяца, а не только с 1 января, как было ранее. Для этого необходимо уведомить налоговый орган о переходе на специальный налоговый режим и отказе от применения УСН или НПД до конца предыдущего месяц.
15 октября 2024 г. стало известно, что Минфин России предложил распространить режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на все субъекты страны с 2025 г. С 2022 г. пилотный режим АУСН действует в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. В пресс-службе Минфина со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщили РБК, что промежуточные результаты проведения эксперимента в этих четырех пилотных регионах положительные. В ведомстве добавили, что распространить режим налоговой «автоупрощенки» по всей России предложено по просьбе бизнеса.
АУСН доступна компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы в регионе, где действует такой налоговый режим. С его помощью бизнесмены смогут автоматизировать составление и отправку налоговой отчетности. Чтобы перейти на АУСН, необходимо соответствовать ряду критериев. В частности, доход компании не должен превышать 60 млн руб., а штат сотрудников – пяти человек. Кроме того, у компании не должно быть филиалов или обособленных подразделений. Предприниматель не сможет перейти на АУСН, если в его организации доля участия других компаний составляет более 25%. Новый налоговый режим не смогут также применить банки, микрофинансовые организации, ломбарды, НКО, нотариусы и т. д.