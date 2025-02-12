Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

ЦБ: в 2024 году уровень фальшивомонетничества опустился до минимального значения

Ведомости

В прошлом году показатель фальшивомонетничества в России снизился до минимального значения за последние годы. На миллион банкнот, находящихся в обращении, пришлось лишь одно поддельное денежное средство, что существенно меньше показателей прошлых лет, свидетельствуют данные Центробанка.

Всего в 2024 г. в банковской системе страны было выявлено 8240 поддельных купюр Банка России. Наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналом 5000 руб. – 5292 штуки. Также было обнаружено 2215 поддельных купюр номиналом 1000 руб. и 382 подделки номиналом 2000 руб. Реже всего подделывались банкноты номиналом 10 руб. – выявлено всего четыре таких случая. Кроме того, было зафиксировано 77 поддельных монет номиналом 10 руб. и 56 монет номиналом 5 руб.

Наибольшее количество фальшивых купюр обнаружено в Центральном федеральном округе – 3899 экземпляров. Следом идут Северо-Западный (1251) и Южный (1488) округа. Наименьшее количество подделок зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе – 129 случаев.

Также в 2024 г. выявлено 1875 поддельных банкнот иностранных государств. Большинство из них составили поддельные доллары США (1742 штуки), а также евро (116 штук). В меньших объемах встречались подделки китайских юаней (11), норвежских крон (5) и фунтов стерлингов (1).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных