ЦБ: в 2024 году уровень фальшивомонетничества опустился до минимального значения

Всего в 2024 г. в банковской системе страны было выявлено 8240 поддельных купюр Банка России. Наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналом 5000 руб. – 5292 штуки. Также было обнаружено 2215 поддельных купюр номиналом 1000 руб. и 382 подделки номиналом 2000 руб. Реже всего подделывались банкноты номиналом 10 руб. – выявлено всего четыре таких случая. Кроме того, было зафиксировано 77 поддельных монет номиналом 10 руб. и 56 монет номиналом 5 руб.