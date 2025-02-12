ЦБ: в 2024 году уровень фальшивомонетничества опустился до минимального значения
В прошлом году показатель фальшивомонетничества в России снизился до минимального значения за последние годы. На миллион банкнот, находящихся в обращении, пришлось лишь одно поддельное денежное средство, что существенно меньше показателей прошлых лет, свидетельствуют данные Центробанка.
Всего в 2024 г. в банковской системе страны было выявлено 8240 поддельных купюр Банка России. Наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналом 5000 руб. – 5292 штуки. Также было обнаружено 2215 поддельных купюр номиналом 1000 руб. и 382 подделки номиналом 2000 руб. Реже всего подделывались банкноты номиналом 10 руб. – выявлено всего четыре таких случая. Кроме того, было зафиксировано 77 поддельных монет номиналом 10 руб. и 56 монет номиналом 5 руб.
Наибольшее количество фальшивых купюр обнаружено в Центральном федеральном округе – 3899 экземпляров. Следом идут Северо-Западный (1251) и Южный (1488) округа. Наименьшее количество подделок зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе – 129 случаев.
Также в 2024 г. выявлено 1875 поддельных банкнот иностранных государств. Большинство из них составили поддельные доллары США (1742 штуки), а также евро (116 штук). В меньших объемах встречались подделки китайских юаней (11), норвежских крон (5) и фунтов стерлингов (1).