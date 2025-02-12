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Инфляция в январе в США выросла сильнее ожиданий

Ведомости

Инфляция в США в январе оказалась выше прогнозов и составила 3% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные. Рост цен на продукты, топливо и подержанные автомобили усилил опасения Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор) и, вероятно, приведет к дальнейшему отложению снижения процентных ставок, передает The Wall Street Journal.

Согласно отчету министерства труда, индекс потребительских цен оказался выше декабрьского уровня в 2,9%. Это заметный рост после того, как в сентябре инфляция достигла 3,5-летнего минимума на уровне 2,4%. Рост цен также ускорился в помесячном выражении: в январе инфляция составила 0,5% по сравнению с декабрем – это самый значительный скачок с августа 2023 г. Базовые цены выросли на 0,4%, что стало крупнейшим увеличением с марта 2024 г.

Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку в 2022 и 2023 гг. до 5,3% – максимального уровня за два десятилетия – для борьбы с инфляцией. После значительного снижения инфляции с пиковых 9,1% в июне 2022 г. ФРС трижды снижала ставку в прошлом году, доведя ее до 4,25–4,5%.

12 февраля президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что процентные ставки необходимо снижать, добавив, что это «сочетается с введением новых тарифов». Но рост потребительских цен делает вероятность снижения ставок в ближайшее время менее реалистичной.

В ФРС уверены, что в долгосрочной перспективе инфляция будет замедляться, но перед следующим снижением ставки они хотят увидеть дополнительные доказательства ее устойчивого снижения. Процентная ставка ФРС влияет на стоимость кредитов, включая ипотеку, автокредиты и займы по кредитным картам.

Недавний рост инфляции стал одной из главных причин, по которой Федеральная резервная система (ФРС, американский регулятор) приостановила снижение ставок после трех снижений в прошлом году. 11 февраля глава регулятора Джером Пауэлл заявил в сенате, что «торопиться с дальнейшими сокращениями нет необходимости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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