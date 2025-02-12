Инфляция в январе в США выросла сильнее ожиданий

Согласно отчету министерства труда, индекс потребительских цен оказался выше декабрьского уровня в 2,9%. Это заметный рост после того, как в сентябре инфляция достигла 3,5-летнего минимума на уровне 2,4%. Рост цен также ускорился в помесячном выражении: в январе инфляция составила 0,5% по сравнению с декабрем – это самый значительный скачок с августа 2023 г. Базовые цены выросли на 0,4%, что стало крупнейшим увеличением с марта 2024 г.