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Инфляция в РФ в период с 4 по 10 февраля составила 0,23%

Ведомости

Инфляция в России за период с 4 по 10 февраля достигла 0,23%, следует из данных Росстата. На предыдущей неделе, с 28 января по 3 февраля, показатель составлял 0,16%.

С начала 2025 г. потребительские цены выросли на 1,53%.

По данным Росстата, за отчетный период цены выросли на мороженую рыбу (1%), сметану и творог (0,8%), пастеризованное молоко, сыры и водку (0,7%), фруктово-ягодные консервы и черный чай (0,6%), ультрапастеризованное молоко, сосиски и колбасы (0,5%), сливочное масло и маргарин (0,4%), говядину, вареные колбасы, подсолнечное масло, хлеб, соль (0,3%), овощные консервы и смеси для детского питания, печенье и обеды в столовых (0,2%), баранину и пшено (0,1%). Снизились цены на куриные яйца (на 0,6% меньше, чем неделей ранее), гречневую крупу (0,4%), пшеничную муку (0,3%), мясо кур (0,2%) и свинину (0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,1%, в том числе на огурцы (2,5%), картофель (1,7%), помидоры (1,5%), белокочанную капусту (1,3%), бананы (0,6%), репчатый лук (0,5%), морковь (0,2%). Снизились цены на столовую свеклу (на 0,1% меньше).

Среди непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли на зубные пасты (0,8%), сухие корма для домашних животных (0,4%), хозяйственное мыло (0,3%), зубные щетки (0,3%), туалетную бумагу (0,2%), стиральные порошки и гигиенические прокладки (0,1%). Снизились цены на туалетное мыло (на 0,4% меньше) и детские подгузники (0,1%).

11 февраля депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении и в целом закон об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г.

Фактический уровень инфляции за прошедший год составил 9,5%. Согласно документу, пенсии будут проиндексированы с 1 января 2025 г. на 9,5%. Пенсии индексируются лицам, проходившим военную службу, и членам их семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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