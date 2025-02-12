Инфляция в РФ в период с 4 по 10 февраля составила 0,23%

По данным Росстата, за отчетный период цены выросли на мороженую рыбу (1%), сметану и творог (0,8%), пастеризованное молоко, сыры и водку (0,7%), фруктово-ягодные консервы и черный чай (0,6%), ультрапастеризованное молоко, сосиски и колбасы (0,5%), сливочное масло и маргарин (0,4%), говядину, вареные колбасы, подсолнечное масло, хлеб, соль (0,3%), овощные консервы и смеси для детского питания, печенье и обеды в столовых (0,2%), баранину и пшено (0,1%). Снизились цены на куриные яйца (на 0,6% меньше, чем неделей ранее), гречневую крупу (0,4%), пшеничную муку (0,3%), мясо кур (0,2%) и свинину (0,1%).