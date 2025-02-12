Инфляция в РФ в период с 4 по 10 февраля составила 0,23%
Инфляция в России за период с 4 по 10 февраля достигла 0,23%, следует из данных Росстата. На предыдущей неделе, с 28 января по 3 февраля, показатель составлял 0,16%.
С начала 2025 г. потребительские цены выросли на 1,53%.
По данным Росстата, за отчетный период цены выросли на мороженую рыбу (1%), сметану и творог (0,8%), пастеризованное молоко, сыры и водку (0,7%), фруктово-ягодные консервы и черный чай (0,6%), ультрапастеризованное молоко, сосиски и колбасы (0,5%), сливочное масло и маргарин (0,4%), говядину, вареные колбасы, подсолнечное масло, хлеб, соль (0,3%), овощные консервы и смеси для детского питания, печенье и обеды в столовых (0,2%), баранину и пшено (0,1%). Снизились цены на куриные яйца (на 0,6% меньше, чем неделей ранее), гречневую крупу (0,4%), пшеничную муку (0,3%), мясо кур (0,2%) и свинину (0,1%).
Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,1%, в том числе на огурцы (2,5%), картофель (1,7%), помидоры (1,5%), белокочанную капусту (1,3%), бананы (0,6%), репчатый лук (0,5%), морковь (0,2%). Снизились цены на столовую свеклу (на 0,1% меньше).
Среди непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли на зубные пасты (0,8%), сухие корма для домашних животных (0,4%), хозяйственное мыло (0,3%), зубные щетки (0,3%), туалетную бумагу (0,2%), стиральные порошки и гигиенические прокладки (0,1%). Снизились цены на туалетное мыло (на 0,4% меньше) и детские подгузники (0,1%).
11 февраля депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении и в целом закон об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г.
Фактический уровень инфляции за прошедший год составил 9,5%. Согласно документу, пенсии будут проиндексированы с 1 января 2025 г. на 9,5%. Пенсии индексируются лицам, проходившим военную службу, и членам их семей.