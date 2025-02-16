Силуанов: Россия реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд
Россия за последние 25 лет реструктурировала долговые обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на конференции «Высокий уровень долга – ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга».
«За последние 25 лет [Россия] реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Россия занимает пятое место среди крупнейших стран – кредиторов развивающихся государств, согласно статистике Всемирного банка на конец 2019 г. Лидером является Китай, предоставивший средства в размере $149 млрд. За ним следуют Япония, Германия и Франция.
В марте 2021 г. во Всемирном банке отметили, что около 30 развивающихся стран мира на конец 2019 г. имели задолженность перед Россией на общую сумму в почти $22,9 млрд. В отчет были включены как долги стран, так и юридических лиц, гарантированных государствами. В декабре 2023 г. в организации сообщили, что долги других стран перед Россией в 2022 г. достигали уже $28,9 млрд.
На конец 2022 г. перед российскими кредиторами задолженность имели 37 стран. Среди крупнейших должников – Белоруссия ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд), Египет ($1,82 млрд) и Вьетнам ($1,39 млрд). Уточняется, что у ВБ нет данных по внешним долгам Кубы и Венесуэлы.