Силуанов: Россия реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд

В марте 2021 г. во Всемирном банке отметили, что около 30 развивающихся стран мира на конец 2019 г. имели задолженность перед Россией на общую сумму в почти $22,9 млрд. В отчет были включены как долги стран, так и юридических лиц, гарантированных государствами. В декабре 2023 г. в организации сообщили, что долги других стран перед Россией в 2022 г. достигали уже $28,9 млрд.