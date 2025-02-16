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Силуанов: Россия реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд

Ведомости

Россия за последние 25 лет реструктурировала долговые обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на конференции «Высокий уровень долга – ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга».

«За последние 25 лет [Россия] реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд», – сказал министр (цитата по ТАСС).

Россия занимает пятое место среди крупнейших стран – кредиторов развивающихся государств, согласно статистике Всемирного банка на конец 2019 г. Лидером является Китай, предоставивший средства в размере $149 млрд. За ним следуют Япония, Германия и Франция.

В марте 2021 г. во Всемирном банке отметили, что около 30 развивающихся стран мира на конец 2019 г. имели задолженность перед Россией на общую сумму в почти $22,9 млрд. В отчет были включены как долги стран, так и юридических лиц, гарантированных государствами. В декабре 2023 г. в организации сообщили, что долги других стран перед Россией в 2022 г. достигали уже $28,9 млрд.

На конец 2022 г. перед российскими кредиторами задолженность имели 37 стран. Среди крупнейших должников – Белоруссия ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд), Египет ($1,82 млрд) и Вьетнам ($1,39 млрд). Уточняется, что у ВБ нет данных по внешним долгам Кубы и Венесуэлы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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