Международные резервы России за неделю увеличились на $1,6 млрд
Международные резервы России по состоянию на конец дня 14 февраля составили $628,5 млрд, увеличившись за неделю на $1,6 млрд. Об этом сообщили в Банке России.
Показатель вырос на 0,3% преимущественно из-за положительной переоценки, следует из сообщения.
Согласно данным регулятора, на начало февраля международные резервы России составляли $620,7 млрд. На начало января 2025 г. их объем составил $609 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении Центробанка и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и прочих резервных активов.