Минэк сообщил о подготовке 15 680 заключений ОРВ за 15 лет

Первые элементы оценки регулирующего воздействия были введены в 2010 г. ОРВ обычно состоит из анализа выгод и рисков нормативно-правовых актов для бизнеса, населения, государства и публичного обсуждения с заинтересованными сторонами. В России уполномоченным органом по ОРВ является Минэкономразвития, оно дает соответствующие заключения на проекты нормативно-правовых актов.