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Минэк сообщил о подготовке 15 680 заключений ОРВ за 15 лет

Ведомости

За 15 лет было подготовлено 15 680 заключений об оценке регулирующего взаимодействия (ОРВ). Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на форуме по регуляторной политике «ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти».

«За 15 лет подготовлено 15 680 заключений. Это и большие крупные ключевые решения с огромными издержками, и какие-то небольшие», – отметил Херсонцев.

По его словам, размер затрат бизнеса на исполнение устанавливаемых требований составил примерно 1,4 трлн руб. Херсонцев также назвал важным достижением создание федерального портала проектов нормативных правовых актов. Он назвал его знакомым элементом в современном законотворчестве. К настоящему моменту на портале опубликовано 115 000 проектов, из которых 19 300 подготовлены по процедуре ОРВ.

20 декабря 2024 г. Минэкономразвития подвело результаты проведения ОРВ, оценки применения обязательных требований, оценки фактического воздействия и экспертизы в российских регионах в 2024 г. По результатам рейтинга качества каждый второй проект нормативного акта был доработан по итогам ОРВ.

Первые элементы оценки регулирующего воздействия были введены в 2010 г. ОРВ обычно состоит из анализа выгод и рисков нормативно-правовых актов для бизнеса, населения, государства и публичного обсуждения с заинтересованными сторонами. В России уполномоченным органом по ОРВ является Минэкономразвития, оно дает соответствующие заключения на проекты нормативно-правовых актов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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