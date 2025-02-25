Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

В РСПП заявили о больших преобразованиях в практике госуправления благодаря ОРВ

Ведомости

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) в России привела к большим преобразованиям в практике государственного управления. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев на форуме по регуляторной политике «ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти».

«Публичная консультация с бизнесом, построенная на принципе состязательной процедуры между бизнесом и регулятором, использующая верифицированные данные, – такого в практике российского государственного управления не было», – отметил Зверев.

Он выразил уверенность, что представители всех отраслей смогут привести массу решений, которые не были приняты благодаря ОРВ после оценки издержек. В рыбохозяйственной отрасли Зверев привел в качестве примера выдачу разрешений на вылов в электронной форме. По его словам, ежегодно порядка 30 000 разрешений на добычу выдавались в бумажной форме. Благодаря ОРВ выдача была переведена в электронный формат. Сейчас срок сокращен с 15 рабочих дней до пяти, количество документов, необходимых для получения разрешений, – с семи до заполняемой формы.

20 декабря 2024 г. Минэкономразвития подвело итоги проведения ОРВ, оценки применения обязательных требований, оценки фактического воздействия и экспертизы в российских регионах в 2024 г. По результатам рейтинга качества каждый второй проект нормативного акта был доработан по результатам оценки регулирующего воздействия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных