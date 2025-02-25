В РСПП заявили о больших преобразованиях в практике госуправления благодаря ОРВ
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) в России привела к большим преобразованиям в практике государственного управления. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев на форуме по регуляторной политике «ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти».
«Публичная консультация с бизнесом, построенная на принципе состязательной процедуры между бизнесом и регулятором, использующая верифицированные данные, – такого в практике российского государственного управления не было», – отметил Зверев.
Он выразил уверенность, что представители всех отраслей смогут привести массу решений, которые не были приняты благодаря ОРВ после оценки издержек. В рыбохозяйственной отрасли Зверев привел в качестве примера выдачу разрешений на вылов в электронной форме. По его словам, ежегодно порядка 30 000 разрешений на добычу выдавались в бумажной форме. Благодаря ОРВ выдача была переведена в электронный формат. Сейчас срок сокращен с 15 рабочих дней до пяти, количество документов, необходимых для получения разрешений, – с семи до заполняемой формы.
20 декабря 2024 г. Минэкономразвития подвело итоги проведения ОРВ, оценки применения обязательных требований, оценки фактического воздействия и экспертизы в российских регионах в 2024 г. По результатам рейтинга качества каждый второй проект нормативного акта был доработан по результатам оценки регулирующего воздействия.