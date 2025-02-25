В РСПП заявили о больших преобразованиях в практике госуправления благодаря ОРВ

Он выразил уверенность, что представители всех отраслей смогут привести массу решений, которые не были приняты благодаря ОРВ после оценки издержек. В рыбохозяйственной отрасли Зверев привел в качестве примера выдачу разрешений на вылов в электронной форме. По его словам, ежегодно порядка 30 000 разрешений на добычу выдавались в бумажной форме. Благодаря ОРВ выдача была переведена в электронный формат. Сейчас срок сокращен с 15 рабочих дней до пяти, количество документов, необходимых для получения разрешений, – с семи до заполняемой формы.