Рост зарплат в еврозоне замедлился в IV квартале до 4,1%
В еврозоне в IV квартале 2024 г. рост зарплат замедлился до 4,12% в годовом выражении после максимального с 1993 г. роста кварталом ранее, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ). Газета уточняет, что это открывает «путь к снижению ключевой ставки».
Эти данные поддерживают предположение ЕЦБ, что рост зарплат замедлится после того, как они догнали инфляцию, вызванную ростом потребительских цен в последние годы. Эта коррекция заработных плат должна в долгосрочной перспективе привести к снижению инфляции в сфере услуг, которая остается на высоком уровне около 4% и продолжает быть важной проблемой для экономики и политики региона, подчеркивает издание.
В то время как общая инфляция в еврозоне немного ускорилась в начале 2025 г., представители ЕЦБ уверены, что их основная цель по инфляции в 2% будет достигнута в ближайшее время. Это позволило регулятору с июня 2024 г. снизить процентные ставки пять раз, и ожидается, что на следующем заседании 6 марта последует еще одно снижение ставок.
30 января ЕЦБ понизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая процентная ставка снизилась до 2,9%. Ставки по депозитной программе и маржинальной кредитной программе также сократились до 2,75% и до 3,15% соответственно.
Снижение ставки до 2,75% прогнозировали все опрошенные Bloomberg аналитики. Экономисты, опрошенные агентством, все еще ожидают снижения ставки на каждом из четырех заседаний ЕЦБ, которые должны состоятся до июня. При этом, как заявлялось, трейдеры рассчитывают на три снижения в первой половине 2025 г. с возможной паузой в апреле. С вероятностью около 70% они предполагают еще одно снижение к концу текущего года.