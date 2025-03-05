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Минфин ожидает нефтегазовых доходов бюджета в объеме 57,2 млрд рублей в марте

Ведомости

Министерство финансов России ожидает нефтегазовых дополнительных доходов бюджета в объеме 57,2 млрд руб. в марте. Это следует из информации на сайте ведомства.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема этих доходов от базового месячного объема по итогам февраля составило 2,9 млрд руб., добавили в Минфине.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 60,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2025 г. по 4 апреля 2025 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,9 млрд руб.», – говорится в сообщении.

В начале февраля в Минфине сообщили, что нефтегазовые доходы федерального бюджета России увеличились на 58,7% в январе 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составили 675 млрд руб. Тогда ведомство связывало рост этих доходов с увеличением цен на российскую нефть.

«Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали в феврале, что расходы федерального бюджета по итогам января 2025 г. оказались на уровне 4,38 трлн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 73,6%, когда Минфин оценил их в 2,5 трлн руб. Поступления выросли на 11% к прошлому году и составили 2,7 трлн руб. (6,7% от годового плана в 40,3 трлн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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