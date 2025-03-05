Минфин ожидает нефтегазовых доходов бюджета в объеме 57,2 млрд рублей в марте
Министерство финансов России ожидает нефтегазовых дополнительных доходов бюджета в объеме 57,2 млрд руб. в марте. Это следует из информации на сайте ведомства.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема этих доходов от базового месячного объема по итогам февраля составило 2,9 млрд руб., добавили в Минфине.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 60,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2025 г. по 4 апреля 2025 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,9 млрд руб.», – говорится в сообщении.
В начале февраля в Минфине сообщили, что нефтегазовые доходы федерального бюджета России увеличились на 58,7% в январе 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составили 675 млрд руб. Тогда ведомство связывало рост этих доходов с увеличением цен на российскую нефть.
«Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали в феврале, что расходы федерального бюджета по итогам января 2025 г. оказались на уровне 4,38 трлн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 73,6%, когда Минфин оценил их в 2,5 трлн руб. Поступления выросли на 11% к прошлому году и составили 2,7 трлн руб. (6,7% от годового плана в 40,3 трлн руб.).