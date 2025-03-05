Минфин ожидает нефтегазовых доходов бюджета в объеме 57,2 млрд рублей в марте

«Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали в феврале, что расходы федерального бюджета по итогам января 2025 г. оказались на уровне 4,38 трлн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 73,6%, когда Минфин оценил их в 2,5 трлн руб. Поступления выросли на 11% к прошлому году и составили 2,7 трлн руб. (6,7% от годового плана в 40,3 трлн руб.).