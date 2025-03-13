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Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ 21 марта

Ведомости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании Центробанка 21 марта. Об этом он заявил на Российском форуме финансового рынка в Москве.

«Я предполагаю, что она [ставка] останется на том же уровне», – сказал Аксаков.

При этом он отметил наличие факторов, которые говорят «за» повышение ключевой ставки – инфляция показывает рост. С другой стороны, курс рубля укрепляется, и в целом финансовая система демонстрирует стабильность, добавил Аксаков.

Совет директоров Банка России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда предупреждала, что в дальнейшем регулятор может повысить ставку, если нынешнего уровня жесткости будет не хватать для устойчивого охлаждения кредитования и замедления инфляции. Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 21 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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