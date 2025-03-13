Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ 21 марта

Совет директоров Банка России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда предупреждала, что в дальнейшем регулятор может повысить ставку, если нынешнего уровня жесткости будет не хватать для устойчивого охлаждения кредитования и замедления инфляции. Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 21 марта.