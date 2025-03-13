Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ 21 марта
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании Центробанка 21 марта. Об этом он заявил на Российском форуме финансового рынка в Москве.
«Я предполагаю, что она [ставка] останется на том же уровне», – сказал Аксаков.
При этом он отметил наличие факторов, которые говорят «за» повышение ключевой ставки – инфляция показывает рост. С другой стороны, курс рубля укрепляется, и в целом финансовая система демонстрирует стабильность, добавил Аксаков.
Совет директоров Банка России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда предупреждала, что в дальнейшем регулятор может повысить ставку, если нынешнего уровня жесткости будет не хватать для устойчивого охлаждения кредитования и замедления инфляции. Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 21 марта.