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Титов призвал переходить к «другой» экономике по итогам форума РСПП

Ведомости

России пора переходить к другой экономике, сообщил «Ведомостям» спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов по результатам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению Титова, такое решение необходимо принять в связи с тем, что инфляция стабилизируется, а также с тем, что инвестировать в новые проекты за счет заемных денег становится практически нереально.

Говоря о внешних инвестициях, Титов сообщил, что все барьеры находятся в области политики. Он считает, что как только они будут сняты, «инвестиции хлынут».

Он также выразил мнение, что Россия не должна пускать на рынок все компании, которые захотят прийти, поскольку в определенных отраслях должны быть сохранены стабильность и устойчивость с точки зрения управления.

«Прежде всего нужно соблюдать свои интересы», – заключил Титов.

Ежегодный съезд РСПП прошел 18 марта. В нем, в том числе, принял участие президент РФ Владимир Путин. В ходе своей речи он обозначил актуальными вопросами совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и улучшение регуляторной среды для бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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