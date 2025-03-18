Титов призвал переходить к «другой» экономике по итогам форума РСПП
России пора переходить к другой экономике, сообщил «Ведомостям» спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов по результатам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По мнению Титова, такое решение необходимо принять в связи с тем, что инфляция стабилизируется, а также с тем, что инвестировать в новые проекты за счет заемных денег становится практически нереально.
Говоря о внешних инвестициях, Титов сообщил, что все барьеры находятся в области политики. Он считает, что как только они будут сняты, «инвестиции хлынут».
Он также выразил мнение, что Россия не должна пускать на рынок все компании, которые захотят прийти, поскольку в определенных отраслях должны быть сохранены стабильность и устойчивость с точки зрения управления.
«Прежде всего нужно соблюдать свои интересы», – заключил Титов.
Ежегодный съезд РСПП прошел 18 марта. В нем, в том числе, принял участие президент РФ Владимир Путин. В ходе своей речи он обозначил актуальными вопросами совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и улучшение регуляторной среды для бизнеса.