Белый дом подтвердил намерения Трампа ввести новые тарифы
Белый дом подтвердил, что президент Дональд Трамп объявит о введении новых пошлин 2 апреля. Но подробности о размере и охвате новых торговых барьеров пока не раскрываются, сообщило Reuters.
Трамп ранее называл эту дату «днем освобождения» и обещал, что новые тарифы радикально изменят глобальную торговую систему. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ответные пошлины на страны, вводящие тарифы на американские товары, вступят в силу сразу после объявления, а 25%-й тариф на импорт автомобилей будет введен 3 апреля. Ранее Трамп уже повышал пошлины на сталь, алюминий и китайские товары, но неоднократно откладывал другие тарифные меры. Левитт подчеркнула, что администрация опирается на «блестящую команду советников», которые много лет изучали торговые вопросы.
По данным The Washington Post, советники президента рассматривают план повышения тарифов примерно на 20% на продукцию из большинства стран. Ожидается, что это принесет бюджету США более $6 трлн, которые могут быть возвращены гражданам в виде налоговых льгот. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщает, что администрация рассматривает также менее радикальный вариант – повышение тарифов только на определенные страны, а не повсеместное увеличение ставок на 20%.
Введение новых пошлин уже вызвало международную реакцию. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна примет ответные меры, чтобы защитить канадских производителей и рабочих. Он также обсудил ситуацию с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, подчеркнув важность сохранения конкурентоспособности Северной Америки.
Тем временем американские компании уже сообщают о росте популярности движения «Покупай канадское», что усложняет экспорт их продукции в Канаду. Экономисты предупреждают, что новые тарифы могут привести к росту цен и усилению инфляции в США. Исследование Йельского университета показало, что повышение пошлин на 20% обойдется среднему американскому домохозяйству в дополнительные $3400 в год.