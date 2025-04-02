Белый дом подтвердил намерения Трампа ввести новые тарифы

Трамп ранее называл эту дату «днем освобождения» и обещал, что новые тарифы радикально изменят глобальную торговую систему. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ответные пошлины на страны, вводящие тарифы на американские товары, вступят в силу сразу после объявления, а 25%-й тариф на импорт автомобилей будет введен 3 апреля. Ранее Трамп уже повышал пошлины на сталь, алюминий и китайские товары, но неоднократно откладывал другие тарифные меры. Левитт подчеркнула, что администрация опирается на «блестящую команду советников», которые много лет изучали торговые вопросы.