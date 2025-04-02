Заботкин: ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки

По его словам, необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики будет зависеть от темпов замедления инфляции. Он отметил, что если снижение инфляции окажется менее динамичным, чем прогнозируемые 7–8% на 2025 г. и 4% на 2026 г., ставка может быть повышена, пусть и не на ближайшем заседании, а позднее. В то же время он подчеркнул, что в целом требуемый уровень жесткости монетарной политики уже достигнут.