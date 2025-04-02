Заботкин: ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки
Банк России не исключает, что в случае недостаточного снижения инфляции может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.
По его словам, необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики будет зависеть от темпов замедления инфляции. Он отметил, что если снижение инфляции окажется менее динамичным, чем прогнозируемые 7–8% на 2025 г. и 4% на 2026 г., ставка может быть повышена, пусть и не на ближайшем заседании, а позднее. В то же время он подчеркнул, что в целом требуемый уровень жесткости монетарной политики уже достигнут.
21 марта Банк России уже в третий раз подряд решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%. В пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания совета директоров, было указано на снижение инфляционного давления в стране, хотя оно все еще остается высоким. По данным ЦБ, внутренний спрос продолжает значительно превышать возможности роста предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается умеренным, а сберегательная активность среди населения остается на высоком уровне. По прогнозам Банка России, инфляция в 2025 г. составит 7-8%.