Трамп заявил об «отличных результатах» тарифной политики США
Вашингтон добивается «отличных результатов» от масштабного введения торговых пошлин, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы добиваемся отличных результатов в нашей тарифной политике. Это очень вдохновляюще для Америки и всего мира», – написал он в своей соцсети Truth Social.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. Разный размер пошлин был установлен на товары из КНР (к 11 апреля достигли 145%), Тайваня (32%), Вьетнама (46%), Японии (24%), Индии (26%), Южной Кореи (25%), Камбоджи (49%), Израиля (17%) и др. 9 апреля Трамп приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, но сохранил ограничения для КНР.
9 апреля Трамп заявил, что США благодаря повышенным пошлинам получают почти $2 млрд ежедневно и находятся в стабильном и уверенном положении. Трамп отметил, что многие страны обращаются к Вашингтону с предложениями заключить торговые сделки.
Аналитики прогнозировали падение глобальной торговли и мирового ВВП в долгосрочной перспективе из-за пошлин. Научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Кузнецов говорил «Ведомостям», что если торговые войны стимулируют процесс глобальной фрагментации торговли, то потери мирового ВВП достигнут 1% или даже больше, краткосрочный эффект может быть в два раза выше.