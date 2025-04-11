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Трамп заявил об «отличных результатах» тарифной политики США

Ведомости

Вашингтон добивается «отличных результатов» от масштабного введения торговых пошлин, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы добиваемся отличных результатов в нашей тарифной политике. Это очень вдохновляюще для Америки и всего мира», – написал он в своей соцсети Truth Social.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. Разный размер пошлин был установлен на товары из КНР (к 11 апреля достигли 145%), Тайваня (32%), Вьетнама (46%), Японии (24%), Индии (26%), Южной Кореи (25%), Камбоджи (49%), Израиля (17%) и др. 9 апреля Трамп приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, но сохранил ограничения для КНР.

9 апреля Трамп заявил, что США благодаря повышенным пошлинам получают почти $2 млрд ежедневно и находятся в стабильном и уверенном положении. Трамп отметил, что многие страны обращаются к Вашингтону с предложениями заключить торговые сделки.

Аналитики прогнозировали падение глобальной торговли и мирового ВВП в долгосрочной перспективе из-за пошлин. Научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Кузнецов говорил «Ведомостям», что если торговые войны стимулируют процесс глобальной фрагментации торговли, то потери мирового ВВП достигнут 1% или даже больше, краткосрочный эффект может быть в два раза выше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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