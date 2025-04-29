Минфин предложил обложить налогом аренду майнинговой инфраструктуры
На аренду инфраструктуры для майнинга криптовалюты могут наложить налог на добавленную стоимость (НДС). Это следует из подготовленного Минфином РФ законопроекта по реализации положений основных направлений налоговой политики.
«Предлагается установить, что НДС будет исчисляться российским налогоплательщиком при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры, а также при предоставлении в режиме реального времени вычислительной мощности для майнинга», – говорится в документе.
Кроме того, предлагается установить нулевое НДС при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы для аффинажа.
Майнинг криптовалюты был введен в правовое поле в августе 2024 г., после подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего закона. Правило устанавливает понятия «майнинг», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры».
Принятие закона произошло на фоне сообщений о неконтролируемом росте потребления электроэнергии в регионах. Минэнерго летом прошлого года отмечало, что в России на майнинг ежегодно расходуется 16 млрд кВт ч. или почти 1,5% общего потребления электроэнергии, – и этот объем продолжал расти.
Как говорили в Федеральной налоговой службе (ФНС) осенью 2024 г., у майнеров будет такой же налог на прибыль, как и у других отраслей, но оплачиваться он будет в два этапа.