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Полянский связал отсутствие пошлин США с уровнем торговли с Россией

Ведомости

Россия избежала введения пошлин со стороны США, поскольку объем торговли между двумя странами стал незначительным, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, он настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин», – сказал он «РИА Новости».

Отсутствие американских пошлин также напоминание всем, кто призывает ввести больше ограничительных мер против Москвы, добавил Полянский. По его словам, «все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано».

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее вырос до 145%. Позже американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%, но Китай остался исключением, не получив послаблений. В мае стало известно, что администрация Трампа отменила правило беспошлинного ввоза товаров китайского производства стоимостью до $800.

Заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев говорил, что Россия пока не наблюдает значительных изменений в торговле с Китаем на фоне мировых торговых войн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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