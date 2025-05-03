Полянский связал отсутствие пошлин США с уровнем торговли с Россией
Россия избежала введения пошлин со стороны США, поскольку объем торговли между двумя странами стал незначительным, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Я думаю, он настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин», – сказал он «РИА Новости».
Отсутствие американских пошлин также напоминание всем, кто призывает ввести больше ограничительных мер против Москвы, добавил Полянский. По его словам, «все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано».
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее вырос до 145%. Позже американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%, но Китай остался исключением, не получив послаблений. В мае стало известно, что администрация Трампа отменила правило беспошлинного ввоза товаров китайского производства стоимостью до $800.
Заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев говорил, что Россия пока не наблюдает значительных изменений в торговле с Китаем на фоне мировых торговых войн.