Полянский связал отсутствие пошлин США с уровнем торговли с Россией

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее вырос до 145%. Позже американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%, но Китай остался исключением, не получив послаблений. В мае стало известно, что администрация Трампа отменила правило беспошлинного ввоза товаров китайского производства стоимостью до $800.