Минэк: РФ не ощущает изменений в торговле с КНР на фоне мировых торговых войн
Россия пока не наблюдает значительных изменений в торговле с Китаем на фоне мировых торговых войн, несмотря на введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев на Внешнеторговом форуме РБК.
«Пока какого-то существенного замедления торговли с Китаем не видим в сторону экспорта и импорта, есть определенные замедления, но в рамках сезонных факторов», – отметил он, комментируя ситуацию в сфере глобальной торговли.
По его словам, последствия торговых пошлин могут проявиться с некоторым временным лагом.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее вырос до 145%. Правда, позже американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением, не получив послаблений.
Но 23 апреля Трамп заявил, что действующие заградительные пошлины на китайские товары в размере 145% будут снижены. Правда, президент США подчеркнул, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».
В свою очередь 25 апреля китайские власти отменили импортные тарифы, введенные в ответ на меры Трампа, на восемь видов интегральных схем. Кроме того, Китай рассматривает возможность отмены пошлин в 125% на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты.