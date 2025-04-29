Минэк: РФ не ощущает изменений в торговле с КНР на фоне мировых торговых войн

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее вырос до 145%. Правда, позже американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением, не получив послаблений.