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Минэк: РФ не ощущает изменений в торговле с КНР на фоне мировых торговых войн

Ведомости

Россия пока не наблюдает значительных изменений в торговле с Китаем на фоне мировых торговых войн, несмотря на введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев на Внешнеторговом форуме РБК.

«Пока какого-то существенного замедления торговли с Китаем не видим в сторону экспорта и импорта, есть определенные замедления, но в рамках сезонных факторов», – отметил он, комментируя ситуацию в сфере глобальной торговли.

По его словам, последствия торговых пошлин могут проявиться с некоторым временным лагом.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее вырос до 145%. Правда, позже американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением, не получив послаблений.

Но 23 апреля Трамп заявил, что действующие заградительные пошлины на китайские товары в размере 145% будут снижены. Правда, президент США подчеркнул, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».

В свою очередь 25 апреля китайские власти отменили импортные тарифы, введенные в ответ на меры Трампа, на восемь видов интегральных схем. Кроме того, Китай рассматривает возможность отмены пошлин в 125% на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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