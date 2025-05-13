Путин поручил подумать о механизме хеджирования рисков НПФ при вложении в акции
Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» поручил правительству, Центробанку и своей администрацией продумать инструмент, который позволил бы снять с негосударственных пенсионных фондов (НПФ) часть рисков при инвестировании средств клиентов в акции.
Глава государства обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность пенсионных фондов. По его мнению, нужно поддержать их и взять на себя какую-то часть риска. При этом Путин добавил, что понимает, что в сегодняшних условиях сложно брать дополнительную нагрузку на бюджет.
«Надо вместе подумать», – призвал российский глава.
Главной темой встречи с членами «Деловой России» было обозначено обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации. На встрече обсуждались возвращение иностранных брендов, российская экономика, Запад и Украина.
Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики сегодняшней России. По его мнению, нужно «придавить инфляцию», но не заморозить развитие. Это сделает возможным снижение ключевой ставки. При этом глава государства отметил, что сейчас российская экономика благодаря усилиям бизнеса демонстрирует устойчивость и развивается.