Путин поручил подумать о механизме хеджирования рисков НПФ при вложении в акции

Глава государства обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность пенсионных фондов. По его мнению, нужно поддержать их и взять на себя какую-то часть риска. При этом Путин добавил, что понимает, что в сегодняшних условиях сложно брать дополнительную нагрузку на бюджет.