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Минфин: проект о гарантиях зарубежным инвесторам появится в ближайшие месяцы

Ведомости

В Минфине надеются, что проект указа президента РФ Владимира Путина о гарантиях для зарубежных инвесторов будет готов в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума «Альфа-саммит».

Речь идет о гарантиях для портфельных инвесторов, которые вкладываются в российский рынок ценных бумаг, отметил он.

В декабре Минфин и Банк России разработали проект указа президента, который дает гарантии для новых иностранных инвесторов. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, для спокойствия новых иностранных инвесторов подготовлен проект указа главы государства, в котором этим людям планируется обеспечить гарантии того, что они смогут вывести свои вложения из России. Замминистра финансов выразил уверенность, что когда люди будут уверены, что они смогут безопасно забрать свои деньги, в стране будет приток иностранных инвестиций.

17 сентября Чебесков рассказал о планах Минфина России к 2030 г. привлечь на российский рынок 1 трлн руб. иностранных дружественных инвестиций. Он отмечал, что российская сторона наблюдает интерес, в том числе со стороны иностранных недружественных инвесторов, в инвестировании в страну. По его словам, иностранные инвесторы видят перспективы развития российской экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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