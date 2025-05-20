Минфин: проект о гарантиях зарубежным инвесторам появится в ближайшие месяцы
В Минфине надеются, что проект указа президента РФ Владимира Путина о гарантиях для зарубежных инвесторов будет готов в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума «Альфа-саммит».
Речь идет о гарантиях для портфельных инвесторов, которые вкладываются в российский рынок ценных бумаг, отметил он.
В декабре Минфин и Банк России разработали проект указа президента, который дает гарантии для новых иностранных инвесторов. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, для спокойствия новых иностранных инвесторов подготовлен проект указа главы государства, в котором этим людям планируется обеспечить гарантии того, что они смогут вывести свои вложения из России. Замминистра финансов выразил уверенность, что когда люди будут уверены, что они смогут безопасно забрать свои деньги, в стране будет приток иностранных инвестиций.
17 сентября Чебесков рассказал о планах Минфина России к 2030 г. привлечь на российский рынок 1 трлн руб. иностранных дружественных инвестиций. Он отмечал, что российская сторона наблюдает интерес, в том числе со стороны иностранных недружественных инвесторов, в инвестировании в страну. По его словам, иностранные инвесторы видят перспективы развития российской экономики.