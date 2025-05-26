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Минсельхоз допустил начало экспорта риса при росте урожая до 2 млн тонн

Ведомости

Сбор урожая риса в России должен достичь 2 млн т, чтобы начать его экспортировать, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, выступая на Кавказском инвестиционном форуме, передает ТАСС.

По словам Некрасова, стране «до этих рубежей осталось не так далеко». Рис – очень перспективная культура на Северном Кавказе, так как, если его «разбавить люцерной», можно решить также проблему производства кормов для животноводства, подчеркнул директор департамента министерства. Кроме того, он назвал рисоводство, восстановление рисовых чеков и семеноводство риса «стратегическими задачами».

Россия в 2024 г. поставила рекорд по урожаю риса и увеличила его на 17%. Объем собранной культуры превысил 1,2 млн т.

В ведомстве приняли решение о временном запрете экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот в июле 2022 г. Тогда Минсельхоз объяснял, что такое решение необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны, сохранения стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки. Запрет продлевали сначала до июня 2023 г., до декабря 2023 г., до конца 2024 г., а также предлагали запретить экспорт до 20 июня 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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