Минсельхоз допустил начало экспорта риса при росте урожая до 2 млн тонн

В ведомстве приняли решение о временном запрете экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот в июле 2022 г. Тогда Минсельхоз объяснял, что такое решение необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны, сохранения стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки. Запрет продлевали сначала до июня 2023 г., до декабря 2023 г., до конца 2024 г., а также предлагали запретить экспорт до 20 июня 2025 г.