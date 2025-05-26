Минсельхоз допустил начало экспорта риса при росте урожая до 2 млн тонн
Сбор урожая риса в России должен достичь 2 млн т, чтобы начать его экспортировать, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, выступая на Кавказском инвестиционном форуме, передает ТАСС.
По словам Некрасова, стране «до этих рубежей осталось не так далеко». Рис – очень перспективная культура на Северном Кавказе, так как, если его «разбавить люцерной», можно решить также проблему производства кормов для животноводства, подчеркнул директор департамента министерства. Кроме того, он назвал рисоводство, восстановление рисовых чеков и семеноводство риса «стратегическими задачами».
Россия в 2024 г. поставила рекорд по урожаю риса и увеличила его на 17%. Объем собранной культуры превысил 1,2 млн т.
В ведомстве приняли решение о временном запрете экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот в июле 2022 г. Тогда Минсельхоз объяснял, что такое решение необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны, сохранения стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки. Запрет продлевали сначала до июня 2023 г., до декабря 2023 г., до конца 2024 г., а также предлагали запретить экспорт до 20 июня 2025 г.