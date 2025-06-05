Шохин увидел основания для снижения ключевой ставки
Снижение инфляции, которое было зафиксировано в мае, делает возможным смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки. Об этом заявил ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Гораздо меньшее число наших организаций, компаний фиксирует повышение цен у поставщиков. И не собираются повышать и свои цены. Это значит, что вообще-то в принципе цель достигнута», – подчеркнул Шохин.
По его словам, пора демонстрировать гибкость денежно-кредитной политики и ее смягчение. Снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт было бы сигналом. Шохин добавил, что компании фиксируют нарастание некоторых проблем, которые связаны с сокращением инвестиционных программ и взаимоотношениями с поставщиками, приводящим к задержкам поставок. Высокая ставка также многих стимулирует подержать деньги вместо того, чтобы платить по контрактам.
Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков (15 из 24) ожидает, что Банк России на заседании совета директоров 6 июня сохранит ключевую ставку на уровне 21% пятый раз подряд. Еще девять экспертов полагают, что регулятор снизит ставку. Из них четыре экономиста ждут ее уменьшения сразу на 200 базисных пунктов до 19%, еще три – до 20%. Один аналитик допускает снижение ставки до диапазона 19–20%, еще один ожидает от ЦБ менее решительного сокращения – до 20,5%.
На прошлом заседании 25 апреля Центробанк сохранил ставку на уровне 21% в четвертый раз. Это решение совпало с консенсус-прогнозом «Ведомостей».