Шохин увидел основания для снижения ключевой ставки

Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков (15 из 24) ожидает, что Банк России на заседании совета директоров 6 июня сохранит ключевую ставку на уровне 21% пятый раз подряд. Еще девять экспертов полагают, что регулятор снизит ставку. Из них четыре экономиста ждут ее уменьшения сразу на 200 базисных пунктов до 19%, еще три – до 20%. Один аналитик допускает снижение ставки до диапазона 19–20%, еще один ожидает от ЦБ менее решительного сокращения – до 20,5%.