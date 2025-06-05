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Шохин увидел основания для снижения ключевой ставки

Ведомости

Снижение инфляции, которое было зафиксировано в мае, делает возможным смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки. Об этом заявил ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Гораздо меньшее число наших организаций, компаний фиксирует повышение цен у поставщиков. И не собираются повышать и свои цены. Это значит, что вообще-то в принципе цель достигнута», – подчеркнул Шохин.

По его словам, пора демонстрировать гибкость денежно-кредитной политики и ее смягчение. Снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт было бы сигналом. Шохин добавил, что компании фиксируют нарастание некоторых проблем, которые связаны с сокращением инвестиционных программ и взаимоотношениями с поставщиками, приводящим к задержкам поставок. Высокая ставка также многих стимулирует подержать деньги вместо того, чтобы платить по контрактам.

31 мая глава ВТБ Андрей Костин предложил пари на 10 щелчков после прогноза первого зампредседателя банка Дмитрия Пьянова о сохранении Центробанком ключевой ставки на следующем заседании. Он отметил признаки плавного охлаждения экономики и замедления инфляции.

Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков (15 из 24) ожидает, что Банк России на заседании совета директоров 6 июня сохранит ключевую ставку на уровне 21% пятый раз подряд. Еще девять экспертов полагают, что регулятор снизит ставку. Из них четыре экономиста ждут ее уменьшения сразу на 200 базисных пунктов до 19%, еще три – до 20%. Один аналитик допускает снижение ставки до диапазона 19–20%, еще один ожидает от ЦБ менее решительного сокращения – до 20,5%.

На прошлом заседании 25 апреля Центробанк сохранил ставку на уровне 21% в четвертый раз. Это решение совпало с консенсус-прогнозом «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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