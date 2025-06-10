Больше всего свободной рабочей силы на Северном Кавказе

Противоположная ситуация сложилась в Северо-Кавказском федеральном округе. В Дагестане, Ингушетии, Чечне и других субъектах СКФО соотношение вакансий к безработным близко к нулю. Например, в Ингушетии на 1000 жителей приходится 128 безработных – это рекордный показатель по стране. На втором месте Дагестан. Там из 1000 человек 52 не имеют работы. Похожая тенденция наблюдается также в Туве и Республике Алтай – там отношение вакансий к безработным составляет 0,2 и 0,3 соответственно.