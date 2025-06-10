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Больше всего свободной рабочей силы на Северном Кавказе

Ведомости

Амурская область, Еврейская АО и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами по нехватке рабочих рук. Такие данные приводят аналитики компании «Эйлер» в исследовании «Рынок труда в регионах в картах и графиках», основанном на статистике Росстата по регионам за I квартал (есть у «Ведомостей»). Наибольший профицит рабочий силы наблюдается на Северном Кавказе.

Регионы с острым дефицитом кадров:

  • Амурская область – 12 вакансий на одного безработного

  • Еврейская АО и ЯНАО – около 5 вакансий на соискателя

  • Хабаровский край – 3 открытые позиции на каждого безработного

Противоположная ситуация сложилась в Северо-Кавказском федеральном округе. В Дагестане, Ингушетии, Чечне и других субъектах СКФО соотношение вакансий к безработным близко к нулю. Например, в Ингушетии на 1000 жителей приходится 128 безработных – это рекордный показатель по стране. На втором месте Дагестан. Там из 1000 человек 52 не имеют работы. Похожая тенденция наблюдается также в Туве и Республике Алтай – там отношение вакансий к безработным составляет 0,2 и 0,3 соответственно.

Николай Михальченко / ТАСС

Наибольшая доля рабочей силы приходится на Москву и Подмосковье – там сосредоточены около 16% от ее общего объема.

Наибольшая доля экономически активного населения работает в северных субъектах. Самый высокий показатель на Чукотке, где рабочая сила составляет 76% от населения региона. В Москве этот показатель равен 64%. Самый низкий показатель в Адыгее – 52% и Туве – 55%.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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