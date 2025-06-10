Больше всего свободной рабочей силы на Северном Кавказе
Амурская область, Еврейская АО и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами по нехватке рабочих рук. Такие данные приводят аналитики компании «Эйлер» в исследовании «Рынок труда в регионах в картах и графиках», основанном на статистике Росстата по регионам за I квартал (есть у «Ведомостей»). Наибольший профицит рабочий силы наблюдается на Северном Кавказе.
Регионы с острым дефицитом кадров:
Амурская область – 12 вакансий на одного безработного
Еврейская АО и ЯНАО – около 5 вакансий на соискателя
Хабаровский край – 3 открытые позиции на каждого безработного
Противоположная ситуация сложилась в Северо-Кавказском федеральном округе. В Дагестане, Ингушетии, Чечне и других субъектах СКФО соотношение вакансий к безработным близко к нулю. Например, в Ингушетии на 1000 жителей приходится 128 безработных – это рекордный показатель по стране. На втором месте Дагестан. Там из 1000 человек 52 не имеют работы. Похожая тенденция наблюдается также в Туве и Республике Алтай – там отношение вакансий к безработным составляет 0,2 и 0,3 соответственно.
Наибольшая доля рабочей силы приходится на Москву и Подмосковье – там сосредоточены около 16% от ее общего объема.
Наибольшая доля экономически активного населения работает в северных субъектах. Самый высокий показатель на Чукотке, где рабочая сила составляет 76% от населения региона. В Москве этот показатель равен 64%. Самый низкий показатель в Адыгее – 52% и Туве – 55%.