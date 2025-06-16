ЦБ: доля рубля в экспортных расчетах России впервые превысила 50%

По данным регулятора, в африканских странах доля рубля в расчтех увеличилась на 37,7 п. п. за год до 98,3%. На американском континенте – на 33,7 п. п. до 55,6%. Кроме того, зафиксирован рост с 68 до 91,1% у стран Океании, Азии – с 36,7 до 48,9%. В Европе удельный вес рублевых операций вырос на 4,3 п. п. до 62,8%.