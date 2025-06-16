ЦБ: доля рубля в экспортных расчетах России впервые превысила 50%
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в апреле 2025 г. выросла на 11,9 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордных 52,3%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка (ЦБ).
По данным регулятора, в африканских странах доля рубля в расчтех увеличилась на 37,7 п. п. за год до 98,3%. На американском континенте – на 33,7 п. п. до 55,6%. Кроме того, зафиксирован рост с 68 до 91,1% у стран Океании, Азии – с 36,7 до 48,9%. В Европе удельный вес рублевых операций вырос на 4,3 п. п. до 62,8%.
При этом платежи в недружественной валюте за российские товары и услуги упали до исторического минимума в 14,1% против 19,3% годом ранее. В нескольких регионах показатель снизился до наименьших значений. В частности, в Америке он уменьшился до 42,3%, в Азии – до 12,2%, в Африке – до 1%.
Доля дружественных валют снизилась до 33,6% с 40,3% в 2024 г. Больше всего она составляет в расчетах у азиатских стран – 38,9%, в остальных регионах она не превышает 10%.
По данным Федеральной таможенной службы, экспорт товаров из России за I квартал 2025 г. сократился в годовом выражении на 6,8% до $94,9 млрд, импорт вырос на 0,1% до $63,1 млрд. Основными торговыми партерами РФ по-прежнему являются страны Азиатского региона. На экспорт в них ушло $72,2 млрд, а на импорт – $42,7 млрд. В европейские страны Россия экспортировала суммарно на $14,5 млрд, а импортировала на $15,8 млрд.